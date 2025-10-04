Kocaelispor’dan lige siftah

Kocaelispor’u taraftarı yalnız bırakmadı

Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra döndüğü ve sıkıntılı başladığı Trendyol Süper Lig‘de 8. haftada şeytanın bacağını kırdı. İlk 7 haftada 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle sadece 2 puanı bulunan yeşil-siyahlılar, Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 85. dakikasında Nonge Boende’nin şutunun ceza sahası içerisinde Emre Akbaba’nın koluna çarpması sonrası, VAR’ın “İzle” tavsiyesi verdiği hakem Adnan Kayatepe penaltı noktasını gösterdi. Atışı gole çeviren Bruno Petkovic, Kocaelispor’da 4. golünü attı. Karara yoğun şekilde itiraz eden Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin sahadan atıldı. Kocaelispor’da kalesinde devleşen Jovanovic, galibiyette önemli rol oynadı.

1-0

KOCAELİSPOR-EYÜPSPOR

STAT: Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Adnan Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek, Emre Malok (VAR)

GOL: Bruno Petkovic (Dk. 85 pen.)

SARI KARTLAR: Show, Tayfur Bingöl, Ahmet Oğuz / Ampem, Mujakic, Legowski

KIRMIZI KART: Selçuk Şahin (T.D.) (Dk. 89)

KOCAELİSPOR: Jovanovic – Dijksteel, Balogh, Smolcic (Dk. 61 Ahmet Oğuz), Haidara (Dk. 77 Serdar Dursun) – Show, Keita (Dk. 69 Linetty) – Can Keleş (Dk. 46 Churlinov), Tayfur Bingöl, Rivas (Dk. 69 Boende) – Petkovic

EYÜPSPOR: Felipe Monteiro – Robin Yalçın, Claro, Mujakic (Dk. 88 Umut Meraş) – Calegari, Kerem Demirbay, Legowski (Dk. 75 Yalçın Kayan), Serdar Gürler – Ampem (Dk. 87 Metehan Altunbaş), Thiam (Dk. 75 Umut Bozok), Seslar (Dk. 66 Emre Akbaba)