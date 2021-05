Maç bitti ortalık karıştı menajer gözaltına alındı

Süper Lig’te son haftaya girilirken üçüncü sırada maçlara başlayan Galatasaray, aynı saatte başlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kaybetmesinin ardından şampiyonluk ihtimalini büyük oranda artırdı.

Bugün oynanan maçlarda Beşiktaş Karagümrük’e 2-1, Fenerbahçe de Sivasspor’a 2-1 yenildi. Galatasaray ise Denizlispor’u 4-1 mağlup etti.

Böylelikle ligde Beşiktaş 2 gol averaj farkıyla 81 puanda kalarak 1. sıradaki yerini korurken Galatasaray 81 puanla 2. sıraya yükseldi. Fenerbahçe de 79 puanda kalarak son haftaya girerken üçüncü oldu.

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, Beşiktaş galip gelse bile Beşiktaş’ın attığından 3 gol fazla atarsa şampiyonluğa ulaşacak.

Öte yandan Süper Lig’te BB Erzurumspor da küme düşen diğer takım oldu.

FAZIL SAY İSYAN ETTİ

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fenerbahçe’nin Demir Grup Sivasspor’a 2-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yaranın bu sefer çok derin olduğunu ifade etti. Fazıl Say şu ifadeleri kullandı:

“Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı, som altından gelen fırsatın böyle hoyratça tepilmesine, bu ruhsuz ve hiçliğe, bu takım biz değiliz. Fenerbahçe 3´üncülüğü. Yara çok derin bu sefer… Ve Beşiktaş´ın yenildiği gün. Bu Emre Belözoğlu ile 4 yıl daha? İstersen 14 olsun.”

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUNUN MENAJERİ GÖZALTINA ALINDI

Ghezzal’ın menajeri maç sonunda gözaltına alındı! Stat koridorunda Ghezzal’ın menajeri Hakan Korkmaz ile Karagümrüklü Ndao ve Koray Altınay arasında arbede yaşandı. Ghezzal’ın menajeri polis merkezine götürüldü.

ÜMİT ÖZAT’TAN FENERBAHÇE YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasında Demir Grup Sivasspor’a mağlup olarak şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe’de eski kaptan Ümit Özat, yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

Beşiktaş ve Galatasaray’la zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, mutlak üç puan parolasıyla çıktığı Sivasspor maçında aldığı yenilgi sonrası şampiyonluk yarışında büyük fırsat teperken müsabakanın ardından Ümit Özat, yönetimi eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig’de son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda Ersun Yanal’la yaşayan ve bu tarihten itibaren ligde zirve yarışanda ipi göğüsleyemeyen sarı lacivertlilerde Ali Koç, büyük umutlarla başkan olurken kupa hasretine son veremedi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda uzun yıllardır şampiyonluk sevinci yaşayamayan sarı lacivertli takım, bu sezon hasreti bitirmek adına alternatifli bir takım oluştursa da Beşiktaş ve Galatasaray’ın gerisine düştü.

Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray’ın 2 puan gerisinde giren Fenerbahçe’de Ali Koç yönetimine eski oyuncusu Ümit Özat’tan eleştiri geldi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe’nin The Land of Legends Cup’ta kazandığı kupanın fotoğrafını paylaşan Özat, “3 yılda kazanılan tek kupa. Hayaller/Hayatlar” ifadelerine yer verdi.

FATİH TERİM: VAZGEÇMEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİM

Fatih Terim, maçın ardından beIN SPORTS mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadıklarını söyleyen Terim, “Böyle bir finalle karşılaştım mı bilmiyorum, biraz fazla olunca karıştırıyorum bazen. İsteseniz böyle bir lig kurgu edemezsiniz. Her an her şeyin olabileceği bir lig yaşıyoruz. İnşallah son maçı da istediğimiz gibi bitiririz ve şampiyon oluruz. Bunun için önce kazanmamız ve fazla gol atmamız lazım. Ben, teknik ekibim ve oyuncularım hiçbir zaman bırakmadık. Vazgeçmeyeceğimizi söyledim. Vazgeçmedik de” dedi.

Terim sözlerini şöyle sürdürdü:

“Galatasaray’ın bırakmadan, vazgeçmeden devam ettiği bir lig oldu. Finali Ali Sami Yen’de, çok iyi bir takımla oynayacağız. İnşallah onu da kazanırız ve ipi göğüsleriz.”

Tecrübeli teknik adam, Mostafa Mohamed’e yeniden penaltı attırmasıyla ilgili ise “Mohamed’ın atmasına ben ısrar ettim. Bir oyuncuyu kaybetmektense penaltıyı kaybetmeyi yeğlerim. İnsan kaybetmeyi sevmem. Mohamed’i kaybetmemek, birçok şeyi kaybetmekten daha önemli” dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: “BİZE BU YAKIŞMADI”

Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nun 41. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor’a mağlup olan Fenerbahçe’de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcı, “Bize bu yakışmadı, üzgünüm. Son haftaya taşısaydık, şampiyon olurduk. Buna %100 inanıyordum. Sorumluluk net şekilde benim, herkes bunu bilsin. Oyuncular ve bizler, üzerimize düşeni almalıyız. Burası büyük camia. Yakışmadı” ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: ENTERESAN BİR GÜN OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Yeterince iyi, mücadele edemediklerini belirten Sergen Yalçın, “Enteresan bir gün oldu. Bir tek Galatasaray kazandı. Futbol bu. Sezon bitince konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz.” dedi.

DÜŞME HATTI DA ALEV ALEV

Süper Lig’de iki maç üst üste kaybederek büyük avantajını kaybeden BJK’nın şimdi tek avantajı GS’ye karşı 2 gollük averaj üstünlüğü ve attığı golün fazla olması. Yani BJK hafta sonu İzmir deplasmanında Göztepe’yi 1-0 yense GS de evinde Y. Malatyaspor’u 3-0 ile geçse bile ikili averaj eşit olduğundan attığı gol daha fazla olan BJK şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım olacak. Çünkü 39. hafta itibarıyla BJK’nın attığı gol 87, GS’nin 77. Fakat BJK kaç farkla galip gelirse gelsin GS ondan üç farklı daha galip gelirse bu kez GS bir gol averajıyla şampiyon olacak. Kısacası BJK’nın hem galip gelmesi hem de farklı galip gelmesi şart. Bu arada FB’nin de matematik olarak şampiyonluk şansı var. BJK ve GS’nin ikisinin de yenilmesi, FB’nin galip gelmesi halinde sarı lacivertliler şampiyon olabilir. Bu akşamki sürpriz sonuçlardan sonra son hafta da her türlü sürprize hazırlıklı olmak gerekiyor.

Öte yandan Denizlispor’dan sonra ligden düşen ve gelecek sezon TFF 1’de mücadele edecek bir takım daha bu akşamki maçlardan sonra belli oldu. Maçlarını tamamlayan BB Erzurumspor 40 puanda kalarak küme düştü. Gençlerbirliği de bu akşam Göztepe’yi 5-3’lük skorla geçse de bir son hafta mucizesi bekleyecek ve üçlü averajı takip edecek. Bu akşam İstanbul’da Kasımpaşa’ya 3-1 kaybeden 38 puanlı Ankaragücü’nün durumu ise gelecek hafta alacağı sonucun yanında bu akşam Başakşehir deplasmanından 1 puanla dönen 41 puanlı Kayserispor’un alacağı sonuca bağlı. Kayserispor 2 gol averajıyla önde olmasına karşın kaybedip Gençlerbirliği ve Ankaragücü de farklı kazanırsa küme düşen üçüncü takım sarı kırmızılılar olabilir. O zaman da iki Ankara takımı arasından birisi kurtulacak. Ankaragücü’nün ve Gençlerbirliği’nin kümede kalmak için mutlak galip gelmesi gereken bir son haftadayız, ancak tabii Kayserispor’un kümede kalması için alacağı 1 puan da yetiyor. O zaman da iki Ankara takımı küme düşecek üçüncü ve dördüncü takım olacak. Ankaragücü evinde Alanyaspor ile karşılaşırken Kayserispor da evinde FB ile karşılaşacak. Gençlerbiriliği ise deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak.

Hafta sonuna nefesler tutulacak; kim şampiyon, küme düşecek 4. takım kim, hafta sonu belli olacak.

Bilindiği gibi Süper Lig’in iki yeni takımı Adana Demirspor ve Giresunspor olmuştu önceki gün sona eren TFF 1’de. Üçüncü takım ise bayram sonrasında Altay, Altınordu, İstanbulspor ve Samsunspor’un oynayacağı play-off maçları sonunda belli olacak.