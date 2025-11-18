Yasa dışı bahis operasyonu: 4’ü hakem 40 şüpheli gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan ve jandarma birimleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanması amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Mersin merkezli olarak 9 farklı ilde eş zamanlı baskın yapıldı ve aralarında dört klasman hakeminin de bulunduğu toplam 40 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın, mali hareketlerin takibi ve teknik incelemeler sonucunda şekillendiği bildirildi.

Kripto cüzdan ve kayıt dışı para trafiği iddiası

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesap hareketleri incelendiğinde yasa dışı bahisten elde edilen paranın izini kaybettirmek için kripto hesaplara bağlı soğuk cüzdanların kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca İran, Irak ve Dubai ile bağlantılı işlemlerinin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla hawala olarak bilinen sistem üzerinden kayıt dışı para trafiği yürüttüğü belirlendi. İncelemelerde söz konusu yöntemlerle yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere aktarıldığı belirtildi.

Hakemlere para aktarımı ve yüksek işlem hacmi

Yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 hesabın incelenmesi sonucunda, dört klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde “kartçı” olarak bilinen şüpheliler tarafından bu hakemlerin hesaplarına toplam 1 milyon 300 bin liralık para girişi yapıldığı tespit edildi. Ayrıca 2020 ile 2025 yılları arasındaki incelemelerde aynı hakemlerin hesaplarında 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Hakemler hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “6222 sayılı yasaya muhalefet” kapsamında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Soruşturmada el konulan varlıklar

Operasyonda gözaltılara ek olarak şirket hesapları, şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallar ile mali değer taşıyan çok sayıda varlığa el konuldu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen paranın Türk lirası, euro ve dolar cinsinden olduğu, ayrıca altın ve gümüş değerli madenlerin bulunduğu aktarıldı. Operasyon kapsamında soğuk cüzdanlarda depolanan kripto varlıklara da el konulduğu duyuruldu.

