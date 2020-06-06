Nihat Özdemir’in Gurur Madalyası

TFF Başkanı Nihat Özdemir geçen gün “Fenerbahçe Kulübü’ne, şu anda Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır.” demiş. Gelişmiş spor kültürüne sahip bir ülkede federasyon başkanı bu cümleyi kullandıktan sonra hemen istifa eder. Neden? Çünkü;

1. Bu açıklamasıyla FB’ye karşı duygusal bir ilgisi olduğunu belirttiği için tarafsız bir başkan olmadığını göstermiştir.

2. Federasyon Başkanı, bir kulüp başkanı ile kendisini bir kulübe hizmet etme konusunda kıyaslama hakkına sahip değildir.

3. Federasyon Başkanı için gurur madalyası bir spor kulübüne hizmet etmek değil, Türk futboluna hizmet etmek olmalıdır.

Bu açıklamalar, daha önce defalarca belirttiğim gibi, federasyon başkanı ve yöneticileri ile kurullarında çalışanların, bir spor kulübüyle üyelik ve geçmişte yöneticilik gibi organik bağlarının olmaması gerektiğini bizlere tekrar göstermiştir. Dolayısıyla bir kulüple organik bağlantısı olmayan, sporun içinden gelen ve sporun dinamiklerini bilen kişiler federasyonlara başkan ve yönetici olmalıdır. Bu nedenle Yıldırım Demirören’den sonra Nihat Özdemir’in federasyon başkanı olması Türk futbolu için faydasız bir durum olmuştur.

Basıma hazırladığım Sporun Sosyolojik Boyutları adlı kitabımda da bahsettiğim gibi, bir spor kültüründe en tehlikeli durum, başkan ve yöneticilerin sportif açıdan cehaletidir. Yöneticilerinin sporun değişen özü ve gelişen dinamikleri konusunda cahil oldukları bir spor kültürü kadar kötü şansı olan bir spor kültürü olamaz.

Dr. Ersin AFACAN

İnstagram: mental_destek