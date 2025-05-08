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Eyvah! Türkiye’ye kış geri geliyor
Mayıs'ın ilk haftasını 20 derecelerin üzerinde geçiren Türkiye, ayın 10'undan itibaren soğuyacak. İstanbul da dahil olmak üzere sıcaklıklar 15-20 derece birden düşecek
Soğuk hava Balkanlardan gelecek
Bahara merhaba diyen ve yer yer yaz sıcakları yaşayan Türkiye‘ye soğuk hava dalgası geri dönüyor. Meteorolojinin tahminlerine göre soğuk hava 10 Mayıs Cumartesi, saat 15:00’te Trakya üzerinden yurdumuza giriş yapacak.
İstanbul’da yağmur, yaylalarda kar
İstanbul da dahil olmak üzere, cumartesi akşamı bir anda sonbahar/kış moduna geçerken sıcaklıklar yer yer 15-20 derece birden düşecek. Aralarında İstanbul’un da bulunduğu birçok ilde yağmur yağışı beklenirken yaylalarda kar yağışının görüleceği belirtiliyor.
Bir kez daha don tehlikesi
Ülkemizde soğuk hava dalgasının 10-15 Mayıs arasında etkisini sürdürmesi beklenirken yakın zamanda don nedeniyle ürün kaybı yaşayan İç Anadolu ve Doğu Anadolu’daki çiftçiler endişeli