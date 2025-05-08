En Son HaberlerTürkiye

Eyvah! Türkiye’ye kış geri geliyor

Mayıs'ın ilk haftasını 20 derecelerin üzerinde geçiren Türkiye, ayın 10'undan itibaren soğuyacak. İstanbul da dahil olmak üzere sıcaklıklar 15-20 derece birden düşecek

NationalTurk NL08/05/2025
11 Bir dakikadan az
Mayıs'ın ilk haftasını 20 derecelerin üzerinde geçiren Türkiye, ayın 10'undan itibaren soğuyacak. İstanbul da dahil olmak üzere sıcaklıklar 15-20 derece birden düşecek
WTS ile Ayın Fırsatları
İçerik gizle
1 Soğuk hava Balkanlardan gelecek
2 İstanbul’da yağmur, yaylalarda kar
3 Bir kez daha don tehlikesi

Soğuk hava Balkanlardan gelecek

Bahara merhaba diyen ve yer yer yaz sıcakları yaşayan Türkiye‘ye soğuk hava dalgası geri dönüyor. Meteorolojinin tahminlerine göre soğuk hava 10 Mayıs Cumartesi, saat 15:00’te Trakya üzerinden yurdumuza giriş yapacak.

İstanbul’da yağmur, yaylalarda kar

İstanbul da dahil olmak üzere, cumartesi akşamı bir anda sonbahar/kış moduna geçerken sıcaklıklar yer yer 15-20 derece birden düşecek. Aralarında İstanbul’un da bulunduğu birçok ilde yağmur yağışı beklenirken yaylalarda kar yağışının görüleceği belirtiliyor.

Bir kez daha don tehlikesi

Ülkemizde soğuk hava dalgasının 10-15 Mayıs arasında etkisini sürdürmesi beklenirken yakın zamanda don nedeniyle ürün kaybı yaşayan İç Anadolu ve Doğu Anadolu’daki çiftçiler endişeli

 

Bağlantılar
NationalTurk NL08/05/2025
11 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu