Antalyaspor üç puanı kaptı

Antalyaspor’u 37’lik Güray Vural öne geçirdi

Süper Lig’de Emre Belözoğlu‘nun teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor, Şota Arveladze’nin çalıştırdığı Kasımpaşa‘yı ilk hafta maçında 2-1 yendi.19. dakikada Van De Streek’in sağ kanattan aktardığı topu ceza sahasına koşan 37 yaşındaki Güray Vural ağlarla buluşturdu: 1-0. 31. dakikada Ben Ounaes’in asistinde Gueye skora dengeyi getirdi. 40. dakikada Veysel’in kayarak Kasımpaşa defansın arkasına kapıp gönderdiği topu Storm, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla filelerle buluşturdu: 2-1.

2-1

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA

STAT: Corendon Airlines Park

HAKEMLER: Alper Akarsu, Murat Curbay, Suat Güz, Erkan Engin (VAR)

GOLLER: Güray Vural (Dk. 19), Storm (Dk. 40) / Gueye (Dk. 31)

SARI KARTLAR: Güray Vural, Paal, Poyraz / Yusuf Barasi, Gianniotis, Winck, Ben Ouanes

ANTALYASPOR: Abdullah – Van de Streek (Dk. 84 Hasan Yakub), Veysel, Bahadır (Dk. 38 Dzhikiya), Paal – Soner Dikmen (Dk. 84 Mert Yılmaz), Kaluzinski – Güray, Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Bünyamin), Storm – Cvancara (Dk. 84 Poyraz)

KASIMPAŞA: Gianniotis – Winck, Opoku, Szalai, Espinoza (Dk. 64 Yusuf Barasi) – Cafu (Dk. 85 Cem Üstündağ) – Fall (Dk. 87 Ali Yavuz), Hajradinovic, Baldursson (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Ben Ouanes – Gueye