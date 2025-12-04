Güllü’de şok tanık!

Güllü’nün kızı gözaltına mı alındı?

26 Eylül 2025’te evinin camından düşerek hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümüyle ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Beyaz TV’de uzun süredir konunun takipçisi olan Esra Ezmeci’nin yayınına bağlanan bir komşusu, soruşturmanın seyrini değiştirecek iddialar ortaya attı.

Adının verilmesini istemeyen kişi, programda yaptığı açıklamada, “Benim Güllü hanımın çaprazında dairem var. Normalde Balıkesir’de yaşıyorum. Arabamın çizilmesi ve diğer konularla ilgili daireme kamera taktırmıştım. Bende bulunan kamera kaydında arkası dönük olan Güllü Hanım’ın itildiği görülüyor” dedi.

Esra Ezmeci’nin “Bu kayıtları bize ya da emniyete verir misiniz?” sorusuna ise komşu, “Şu ana kadar görüntüleri incelememiştim. Ama iddialar artınca bilgisayarımda bulunan görüntüleri incelemeye karar verdim. Elbette veririm. Bir elin Güllü Hanım’ı ittiği kayıtlarda net” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü’nün şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay anında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alındığı iddiaları ortaya atıldı.

Gazeteci Sevilay Yılman da Show TV’deki programında temizlenen ses kaydının yayınlarken Güllü’nün düşmeden birkaç dakika öncesinde bağırış çağırış seslerinin olduğunu öne sürdü.