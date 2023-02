Gökhan Zan Acı Gerçeği Açıkladı! Skandal

FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programına canlı olarak bağlanan antrenör Gökhan Zan skandal bir olayı izleyicilere anlattı.

Zan, kendisinin de 4-5 ay önce taşınmayı düşündüğü ancak çürük raporu olduğunu öğrenince taşınmaktan vazgeçtiği Eda Apartmanının depremde yerle bir olduğunu duyurdu.

Gökhan Zan canlı yayında şunları söyledi:

Antakya şu an içler acısı. Yerle bir olmuş durumda. Ayakta kalan binalar bile içinde bomba patlamış gibi. Burası adeta savaş alanı. Antakya, Samandağ, Harbiye, Armutlu, Defne, Odabaşı, Kırıkhan. Her taraf yerle bir olmuş. Hiçbir binaya giriş yapılamıyor. Millet artık göç etmeye çalışıyor. Daha fazla çadır ihtiyacı var. her şey çok yavaş ilerliyor. Daha fazla vinç, operatör lazım.

Maalesef kuzenlerimi, dayımın çocuklarını kaybettim. Çok dostlarımızı, akrabalarımızı kaybettik.

Annemi ve engelli kardeşimi yedinci kattan sırtımda indirdim.

Burada halk perişan durumda. Su yok, elektrik yok, internet yok, ihtiyaçları karşılayabilecek hiçbir şey yok. Çadır lazım.

Yıkılan Eda Apartmanına ben de 4-5 ay önce taşınacaktım. 7-8 katlıydı. Tesadüf ki yaptığım araştırmalarda bu binaya çürük raporu verildiği, oturulmaması gerektiği söylenmişti. Ev sahibiyle konuştuğumda bunu ifade etmiş ve burada oturmak istemediğimi söylemiştim kendisine. Maalesef bina depremde yıkıldı. Etrafındaki binalar çatlarken sadece bu bina yıkıldı.

Hatay’da maalesef çok yüksek katlı imarlar var. Hatay’ın zemininin bunu kaldıracak güçte olduğunu düşünmüyorum. Ama gidecek bir yer yok. Ev kiralamak için insanlar en eski binaları tercih ediyorlar.

Bundan sonra artık sadece mucizeler bekleyeceğiz. Bebeklerimizin ve yaşlılarımızın donmaması, açlıktan ölmemesi için ısıtma, çadır, battaniye, gıda yardımı gerekiyor.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn