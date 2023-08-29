Kaçak Plazanın Yıkımını İstanbul Valiliği Engelledi!

Yeşil alana kaçak olarak inşa edilen satış ofisinin yıkımına İstanbul Valiliği yine engel oldu. Mahkeme kararına rağmen yıkım valilik tarafından durduruldu.

Alınan bilgilere göre kaçak yapı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında kamuya bırakılmıştı. Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesindeki yeşil alana daha sonra cam dış cepheli kaçak yapı inşa edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü encümenden yıkım kararı çıkarttı.

2021 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek kaçak yapıyla ilgili plan değişikliğine gitti.

İBB İmar Müdürlüğü, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun kendisine tanıdığı hakkı kullanmak üzere işlem başlattı. Kaçak yapıyı satış ofisi olarak kullandığı öğrenilen AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi, işlemi mahkemeye taşıdı. Mahkeme İBB lehinde karar vererek, bakanlığın plan değişikliğini iptal etti ve 775 sayılı kanuna göre yapılan işlemi hukuka uygun buldu. Kaçak yapının yıkımı önünde yasal engel kalmadı. İBB ekipleri mayıs ayında yıkım için harekete geçti.

Yapı sahipleri yürütmeyi durdurma kararı alarak yıkımı engelledi. Bir üst mahkeme ise İBB’nin itirazını haklı bularak yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

Yıkım Yine Engellendi

İBB ekipleri bu sabah yine yıkım için bölgeye gitti ancak karşılarına polis çıktı.

Mahkeme kararına rağmen İstanbul Valiliği mahkeme sürecinin devam ettiği gerekçesiyle Zeytinburnu Kaymakamlığı’na resmi bir yazı göndererek yıkım işleminin durdurulmasını istedi.

İBB İmar Müdürlüğü ve zabıta ekipleri polisle karşı karşıya geldi. Ekipler, yasal olan yıkım işlemini gerçekleştirmek için beklerken, AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketin adına 12. İdare Mahkemesi’ne başvuru yapıldı.

Mahkeme karar vermek için süre isterken, bu kez de İstanbul Valisi Davut Gül devreye girdi. Bizzat valinin imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili taraflara resmi yazı gönderilerek, yapının Hazine’ye intikal ettiği, AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin yapıyı kiralamak için müracaat ettiği, talebin değerlendirildiği gerekçe gösterilerek, yıkıma ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması istendi.

İBB ekipleri valilik yazısı üzerine yıkımı gerçekleştiremeden bölgeden ayrıldı.

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