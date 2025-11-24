En Son HaberlerGündemTürkiye

Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sonrası motorinin litre fiyatına 2,44 lira indirim gelmesi bekleniyor

Motorine 20 Kasım’da zam gelmişti

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 2,44 lira indirim gelmesi bekleniyor.

20 Kasım’da 1,78 liralık zammın ardından motorin fiyatı 60 liraya ulaşmıştı.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,44 lira indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 55.00 lira
Motorin: 59.48 lira
LPG: 29.27 lira

Ankara:

Benzin: 53,08 lira
Motorin: 60.51 lira
LPG: 29.28 lira

İzmir:

Benzin: 56.20 lira
Motorin: 60.84 lira
LPG: 29.23 lira

