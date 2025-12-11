Güney Kore’de rüşvet depremi

Güney Kore’de Birleşme Kilisesi adlı dini grupla bazı siyasetçiler arasında rüşvet ilişkisi bulunduğuna dair iddialar ülke gündemini altüst etti. Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı Chun Jae-soo, suçlamaları “tamamen asılsız” olarak nitelendirmesine rağmen kamu görevindeki sorumluluğunu gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu. Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un istifayı kabul edeceği açıklandı.

Chun Jae-soo: Gerçek dışı ama görevimi sürdüremezdim

Chun Jae-soo, yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti. Ancak hükümet çalışmalarının etkilenmemesi için görevi bırakma kararının daha doğru olacağını söyledi. “İddialar tamamen gerçek dışıdır. Ancak bakanlığın sağlıklı şekilde çalışabilmesi için istifa etmemin uygun olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Güney Kore’de rüşvet iddiaları nasıl gündeme geldi?

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre iktidardaki Demokrat Parti (DP) ile muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) mensubu bazı milletvekillerinin Birleşme Kilisesi’nden maddi çıkar sağladığı iddia edildi.

Chun’ın milletvekili olduğu 2018–2020 yılları arasında yaklaşık 30 milyon won (20.500 dolar) nakit para ve iki lüks saat aldığı öne sürülerek tartışmaların odağına yerleşmişti.

Devlet Başkanı Lee’den “ayrım gözetmeyen” soruşturma talimatı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, iddiaların ortaya çıkmasının ardından siyasi kimlik fark etmeksizin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi talimatını vermişti. Lee, “Soruşturma, politikacıların iktidar ya da muhalefet partisinde olmasına bakılmaksızın titizlikle ilerlemeli” demişti.

Birleşme Kilisesi başka soruşturmaların da merkezinde

Dini grubun lideri Han Hak-ja’nın, tutuklu eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Kim Keon Hee’ye iş ayrıcalıkları karşılığında rüşvet verdiği öne sürülüyor. Kim Keon Hee’nin de yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı belirtiliyor.

