Müteahhit Yasin Akbaş Tutuklandı

Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 Siteleri yıkılmış ve 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Binaların müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalanan Yasin Akbaş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkılan binaların müteahhitleri ile ilgili soruşturmalar başlatılmıştı.

100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 Sitelerinin müteahhidi Yasin Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul polisi tarafından yapılan operasyonda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yasin Akbaş’ı 21 Şubat’ta gözaltına aldı. İfadesi alınan Akbaş, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

