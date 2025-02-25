Ekrem İmamoğlu Diploma Soruşturmasında 5 Mart’ta İfade Verecek

Ekrem İmamoğlu diploma soruşturması kapsamında 5 Mart 2025 tarihinde savcılığa ifade verecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında, üniversite diplomasının sahteliği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturmanın, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine nasıl etki edeceği merak konusu.

Ekrem İmamoğlu Diploma Tartışması ve Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu diploma iddiaları üzerine yürüttüğü inceleme kapsamında, 26 Şubat’ta ifade vermesi beklenen İmamoğlu’nun talebi üzerine duruşma tarihini 5 Mart 2025’e erteledi. Soruşturma, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ve İmamoğlu’nun mezuniyetine dair belgelerin doğruluğunu inceleyen bir rapora dayanıyor.

İmamoğlu’nun, 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yaparak mezun olduğu belirtiliyor. Ancak, bazı iddialar yatay geçişin o dönemki kurallara uygun olmadığı ve diplomanın geçerliliğinin tartışmalı olduğu yönünde. İstanbul Üniversitesi daha önce yaptığı açıklamada, sürecin yasalara uygun şekilde işlediğini ifade etmişti.

Siyasi Etkileri: Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Sürecine Etkisi

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde tek aday olarak yarışacak ve resmi başvurusunu gerçekleştirmişti. Bu yönden bakıldığında Ekrem İmamoğlu CHP adayı demek yanlış olmaz. Ancak, Ekrem İmamoğlu diploma tartışmaları ve devam eden yargı sürecinin, adaylık sürecine olası etkileri tartışma yaratıyor.

İmamoğlu ve CHP yönetimi, bu soruşturmanın siyasi bir hamle olduğunu ve seçimler öncesinde İmamoğlu’nun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savunuyor. Öte yandan, hukuki sürecin nasıl işleyeceği ve YSK’nın bu durumu adaylık sürecine nasıl yansıtacağı belirsizliğini koruyor.

Ekrem İmamoğlu Ne Dedi?

İmamoğlu, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, diplomasının yasalara uygun olduğunu ve yapılan iddiaların mesnetsiz olduğunu belirterek, “Bu tür yargı süreçleri, siyasi mühendislik çalışmalarının bir parçası. Ancak biz yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Önümüzdeki günlerde gelişmelerin nasıl seyredeceği ve Ekrem İmamoğlu diploma tartışmasının Cumhurbaşkanlığı yarışına nasıl etki edeceği merakla bekleniyor. Diğer yandan konuya ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Bu ülkede diploma denince akla gelen tek bir isim var. Bu siyasi operasyonlarla Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden ekarte edilmesine ne CHP ne de milyonlar izin verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mertliğe davet ediyoruz. Ne yaparsanız yapın bizim iktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyeceksiniz. Ülkenin Cumhurbaşkanı da CHP’den çıkacak Meclis Başkanı da. Parlamenter sisteme dönünce Başbakan da CHP’li olacak. Sandık gelecek, millet en güzel cevabı verecek” dedi Bunlara ek olarak bu konu bağlamında konuşulan alternatif bir senaryo ise özel olarak dikkat çekti.

Dilek İmamoğlu Formülü

Gazeteci Nuray Başaran TV 100 ekranlarında İmamoğlu’na yönelik ‘sahte diploma’ soruşturmasında olumsuz bir karar çıkması durumunda CHP’nin “alternatif” olarak hayata geçireceğini iddia ettiği planı duyurdu. İddialara göre plan Ekrem İmamoğlu adaylığının önlenmesi halinde eşi Dilek İmamoğlu’nu aday yaparak Ekrem İmamoğlu’nu bir anlamda gölge aday yapmak .

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