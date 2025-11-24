9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya’dan ABD’ye, Arjantin’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar birçok ülkede yakalanan 9 firari suçlunun Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız” mesajını verdi. İnterpol-Europol birimleri, Adalet Bakanlığı, istihbarat ve emniyetin ilgili tüm birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonlar sonucu firarilerin izinin uluslararası düzeyde sürüldüğü belirtildi.

Uluslararası operasyonlar sonuç verdi

Bakan Yerlikaya, Almanya’da kırmızı bültenle aranan M.Ç’nin “çocuğu kasten öldürmeye azmettirme” suçundan, S.G’nin “kasten öldürme” suçundan ve V.Y’nin “cinsel suçlar” nedeniyle yakalandığını bildirdi. ABD’de “nitelikli cinsel saldırı” suçundan aranan A.S.Ö., Arjantin’de “çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma” suçlarından aranan O.K.’nin de yakalanarak Türkiye’ye iade edildiği kaydedildi.

Bosna Hersek, İran ve BAE’den iadeler

Yerlikaya, Bosna Hersek’te “kasten öldürme ve 5607 Sayılı Kanuna muhalefet” suçlarından aranan G.A’nın, İran’da ise çeşitli suç örgütü ve yağma dosyalarından kırmızı bültenle aranan diğer G.A’nın yakalandığını duyurdu. “Suç örgütüne üyelik, uyuşturucu ithali ve mal varlığı aklama” suçlarından ulusal düzeyde aranan E.A.Ü.’nün Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındığı; “uyuşturucu ticareti” suçundan aranan K.A.’nın ise Yunanistan’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edildiği açıklandı.

Yerlikaya: Takipteyiz, kararlıyız

Bakan Yerlikaya, uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaparak sürece katkı sunan tüm birimlere teşekkür etti. “Milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

