Hambach: Tartışmalı Maden Ocağı Almanya’nın İkinci En Büyük Gölü Olacak

Hambach kasabası, Almanya ve dünyanın uzun yıllardır gündeminde. Devasa miktarda linyitin çıkarıldığı RWE açık ocak madeni, Hambach Ormanı çevresindeki muazzam protestolar ve Lützerath kasabasının temizlenmesi tartışmalarının ardından büyük maden ocağının işlevi bitiyor.

Köln yakınlarındaki Kuzey Ren-Vestfalya’da devasa krater manzaraları var. Onları kilometrelerce öteden, neredeyse distopik uçurumlardan, yaklaşık 400 metre derinlikte, içinde birkaç kazı makinesi ve vinçle görebilirsiniz.

Inden, Garzweiler ve Hambach açık ocak madenlerinde onlarca yıldır linyit kömürü çıkarılıyor. Ancak bu distopik görüntü yakında sona erecek. 2029’dan itibaren Hambach’ta artık kömür çıkarılmayacak. Geriye devasa çukurlar kalıyor.

Yalnızca Hambach madeni, 4.200 hektarlık bir alan üzerinde 4,3 milyar metreküp su ile doldurulacak. Bu, Hambacher See’yi hacim açısından Almanya’nın en büyük ikinci gölü yapıyor. Starnberg Gölü, 2,9 milyar hacmiyle şu anda ikinci sırada. Birincilik, açık bir farkla, 47 milyar metreküpten fazla bir hacme sahip olan Konstanz Gölü’nde.

1990’lardan beri tartışılan göl projesinde artık sona yaklaşıldı. Gerekli boru hatları ve pompaların inşasına 2024 yılı sonunda başlanacak ve ilk su 2030 yılında akacak. RWE ve Köln bölge hükümetinin planına göre suyun büyük bir kısmı Ren Nehri’nden aktarılacak.

Garzweiler açık ocak madeni de Ren suyuyla doldurulacak, Inden açık ocak madeni için Rur’dan çıkarma planlanıyor. Bununla birlikte, tüm göller için, mevcut yeraltı suyu kısmen kullanılacaktır ve bu su, halihazırda çalışan pompaların çalışmasının sona ermesinden sonra çukurları en azından kısmen tekrar dolduracak.

RWE sözcüsü Steffen, “O zaman burada su sporları olacak, yelken, sörf veya yüzmeye gidebilirsiniz ve tabii ki doğa koruma alanları da var. Orada tatil köyleri, marinalar, kafeler, sahil barları ve oteller göreceğiz” diyor.

Hambach Gölü: Sakinlerin eleştirisi

Yerel sakinlerin en büyük endişesi, bitmiş gölle değil, oraya giden yolla ilgili. Çünkü özellikle büyük şantiye, çok fazla gürültü ve büyük inşaat araçlarından kaynaklanan trafik endişelerini artırmakta ve şantiye nedeniyle müşteri kaybedebilecek gaz akışları için şu anda herhangi bir tazminat planlanmamakta.

Ekosistem için bir tehdit de görülüyor. Devasa çukuru Ren suyuyla dolduracak borular yer altına döşeniyor. Bununla birlikte, inşaat işinin tamamı için 70 metre genişliğinde bir şerit gerekli.

Bir borunun patlaması ve muhtemelen kontrolsüz bir şekilde su kaçması durumunda ne olacağı da yerel sakinlerin görüşüne göre tam olarak açıklığa kavuşturulmamış görünüyor.

Ve son olarak, suyun kalitesi de bölge sakinleri için bir endişe kaynağı. Dormagen belediyesine göre, “bazı vatandaşlar, Ren suyunun kalitesinin dolum için uygun olmadığı konusunda eleştirel bir yorumda bulundu.”

Aslında, Ren Nehri’ndeki su kalitesi son yıllarda önemli ölçüde iyileşmiştir, ancak birçok yerde kanalizasyon suyu girişleri nedeniyle yüzmek hala önerilmemekte.

Sekiz metre yüksekliğinde ve 40 metre genişliğindeki terfi istasyonunun görünümüyle ilgili endişeler de ciddiye alınıyor ve şu anda peyzaja entegre edilmesi için çalışmalar yapılıyor. Ama tüm projeyi yeniden düşünmek? Bu söz konusu bile olamaz. “Madeni suyla doldurmaktan başka çare yok. Bu da yeni bir şey değil, sadece Köln bölgesinde eskiden açık ocak olan 53 göl var. Birçoğu artık popüler destinasyonlar” diyor Steffen.

Doğu Almanya’daki göller eski açık ocak madenlerinin yeniden doğal hale getirilmesinin birçok kişi tarafından iyi karşılandığını da gösteriyor.

Bir örnek: Lusatian Göller Bölgesi. Bu, kullanılmayan linyit madenlerinin sular altında kalmasıyla oluşan tamamen yapay bir göl alanı.

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