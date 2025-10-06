Atletico Madrid’in havası kaçtı

Atletico Madrid’i kırmızı bozdu

Kötü başladığı İspanya Ligi’nde toparlanan ve geçen hafta Real Madrid‘i 5-2 mağlup eden Atletico Madrid’de Celta Vigo deplasmanında işler yolunda gitmedi: 1-1. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocsk 2026’da İstanbul’da karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, 6. dakikada Starfelt’in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçerken 40. dakikada Lenglet’in ikinci sarı karttan atılmasıyla 10 kişi kaldı. 63. dakikada oyuna dahil olan 38 yaşındaki efsane oyuncu Iago Aspas, 68’de Celta Vigo’ya 1-1’lik beraberliği getirdi. Bu sonuçla Diego Simeone’nin öğrencileri, 8. haftayı lider Real Madrid’in 8 puan gerisinde tamamladı. İspanya Ligi’nde akşam seansında oynanan karşılaşmalarda deplasmanda Real Betis, Espanyol’u 2-1, Rayo Vallecano ise Real Sociedad’ı 1-0 mağlup etti.

1-1

CELTA VİGO-ATLETİCO MADRİD

STAT: Balaidos

HAKEM: Cesar Soto Grado

GOLLER: Iago Aspas (Dk. 68) / Starfelt (Dk. 6 k.k)

SARI KARTLAR: Iglesias / Clement, Baena

KIRMIZI KART: Lenglet (Dk. 40)

CELTA VİGO: Radu – Javier Rodriguez, Starfelt, Alonso – Mingueza, Damian Rodriguez, Beltran (Dk. 55 Hugo Alvarez), Carreira (Dk. 84 Moriba) – Jutlga (Dk. 63 Iago Aspas), Iglesias (Dk. 84 Duran Fernandez), Swedberg (Dk. 63 Bryan Zaragoza)

ATLETİCO MADRİD: Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko – Giuliano Simeone (Dk. 82 Molina), Barrios Rivas, Koke (Dk. 77 Gallagher), Nico Gonzalez – Griezmann (Dk. 46 Galan / Dk. 76 Baena), Julian Alvarez (Dk. 82 Sörloth)