NAVTEX Ne Demek? Türkiye İlan Etti!

Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz’deki faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında Türkiye Antalya’nın hemen karşısındaki Meis adasının doğu ve güneyinde NAVTEX ilan etti. Peki NAVTEX ne demek ve NAVTEX ilan etmek ne anlama geliyor?

Türkiye’nin NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunan ordusunun alarma geçtiği bildiriliyor. Yunanistan basını NAVTEX ilanına ek olarak en az 15 Türk savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü’nden ayrılarak Meis adası çevresine yola çıktığını ileri sürdü. Yine iddialara göre Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Kıbrıs Rum Kesimi ziyaretini yarıda keserek başkent Atina’ya döndü.

NAVTEX İlanı Nedir?

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti. Yunan kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü’nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiğini öne sürdü.

NAVTEX Ne Demek?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Navigational Telex’in (Seyir Teleksi) kısaltması olan NAVTEX, cihazı uluslararası orta frekansta gemilere seyirde tehlike ve emniyet raporları ile havaraporu tahmin ve uyarılarını otomatik olarak yazılı veren haberleşme cihazıdır. Cihaz tek yönlü olarak, kıyıdan 740 km uzaklıkta ( yaklaşık 400 deniz mili )yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

Navtex hava raporu yayınları basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu’nun (IMO) bir parçasıdır. Aynı zamanda GMDSS ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) ‘in de önemli bir parçasıdır.

NAVTEX İlanı: “Ne Mutlu Türküm Diyene”

Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı donanma gemileri geçtiğimiz mayıs ayında da Girit’in Güneyi’nde, Gavdos Adası’nın hemen aşağısında yapılacak askeri tatbikatlar için Milli Savunma Bakanlığı’nın emri ile “Ne – Mutlu – Türküm – Diyene” şeklinde, dört ayrı saha adı için Navtex ilanı yayımlamıştı.