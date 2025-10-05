Barcelona’yı Lewandowski yaktı

Barcelona’da Rashford’tan siftah

İspanya Ligi’nde Barcelona, Sevilla deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini aldı ve liderliği de ezeli rakibi Real Madrid‘e kaptırdı: 4-1. Sevilla’nın 36 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Alexis Sanchez, 13. dakikada penaltıdan skoru 1-0 yaptı. 37’de Isaac Romero Bernal durumu 2-0’a taşıdı. Beşiktaş için yaz transfer döneminde adı geçen Marcus Rashford, 45’te farkı bire indirirken bu sezon İspanya Ligi’nde ilk golünü kaydetmiş oldu. 76. dakikada Barcelona’nın 37 yaşındaki tecrübeli forveti Robert Lewandowski penaltı kaçırdı. 90’da Jose Angel Carmona, Sevilla’nın galibiyetini kesinleştirdi: 3-1. Ev sahibinde Peque, 90+5’te kırmızı kart görürken 90+6’da Akor skoru belirledi: 4-1. Bu sonuçla sekizinci haftada ligdeki ilk yenilgisiyle tanışan Katalan temsilcisi, zirveyi kaptırdığı Real Madrid’in 2 puan gerisinde düştü. 4. galibiyetini elde eden Sevilla ise 13 puanla 4. sıraya yerleşti. İspanya Ligi’nde bugün oynanan bir diğer mücadelede Alaves, Elche’yi 3-1 mağlup etti.