Belçika’da okullarda cep telefonu yasağı geliyor

Belçika’da öğrencilerin cep telefonu ve elektronik cihaz kullanımına sınırlama getiriliyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke genelinde yürürlüğe girecek yasakla birlikte, ilkokul ve ortaokullarda telefon, akıllı saat ve benzeri cihazların kullanımı kısıtlanacak. Uygulama, tüm dil topluluklarını kapsayacak şekilde hayata geçirilecek.

Belçika’nın tüm bölgelerinde geçerli olacak

Ülkenin Fransızca, Flamanca ve Almanca konuşulan bölgelerinde farklı düzenlemeler uygulanıyordu. Yeni karar ile yasak tüm bölgelerde geçerli olacak. Okullar ise disiplin yaptırımlarını kendi belirleyecek.

Belçika’da yeni akademik yıl, Fransızca konuşulan okullarda 25 Ağustos’ta, diğer bölgelerde ise 1 Eylül’de başlıyor. Yasak ise 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla yürürlüğe girecek.

National Türk öneriyor: 2025 mutlu şehirler endeksi açıklandı

