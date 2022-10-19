Ukrayna Savaşı: Ruslar Kherson’dan Ayrılmaya Başladı

Vladimir Saldo, Rusya tarafından atanan tüm bakanlıkların şehirden ayrılacağını, yaklaşık 50-60 bins ivilin de “organize, kademeli bir yer değiştirme” içinde ayrılacağını söyledi.

Kherson’un bölgesel yönetiminin başkanı, Rusya’nın sivilleri rehin almak ve onları canlı kalkan olarak kullanmak istediğini iddia etti. İşgalci bir güç tarafından işgal altındaki topraklardan sivillerin nakledilmesi veya sınır dışı edilmesi savaş suçu olarak kabul ediliyor.

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın geçen ay uluslararası toplum tarafından yasadışı olarak reddedilen bir hareketle ilhak ettiği Kherson da dahil olmak üzere dört Ukrayna bölgesinde sıkıyönetim ilan eden bir kararnameyi imzaladığını açıkladı. Rusya Güvenlik Konseyi, bölgesel liderlere sosyal düzeni ve önemli tesisleri korumak için ek yetkiler verecek.

Rus televizyonları bugünkü yayınlarından Dinyeper nehrinin batı yakasında çok sayıda insanın toplandığı görüntüleri yayınladı.

Bir Kherson sakini BBC’nin Dünya Servisi’ne Kherson Ukrayna birlikleri tarafından kurtarılana kadar hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi: “İnsanlar paniklemiyor, kimse tahliye edilmek istemiyor.”

Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusya’nın Kherson’u ilhak etmek için bir tören düzenlediğinden bu yana bir aydan az bir süre geçtiğine dikkat çekti: “Kurgusal bir fantezi dünyasında yaşıyorsanız, gerçeklik acı verebilir.”

Kherson’da Durum “Zor”

Pazartesi günü geç saatlerde, Rusya’nın Ukrayna’daki yeni askeri komutanı General Sergei Surovikin, Kherson kentindeki durumu “zor” olarak nitelendirmişti.

Rus yetkili Kirill Stremousov, Kherson sakinlerini Ukrayna kuvvetlerinin “çok yakın bir gelecekte” şehre bir saldırı başlatacağı konusunda uyardı. “Kimse geri çekilmeyecek ama biz de senin hayatını kurtarmak istiyoruz. Lütfen mümkün olduğunca çabuk sol kıyıya geçin” diye ekledi.

Moskova tarafından bölgeye vali olarak atanan Saldo, son iki günde 5 bin kişinin Kherson’dan ayrıldığını söyledi.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı, Moskova’nın Ukrayna ordusunun şehirlerini bombaladığına dair sahte haberlerle sakinleri korkutmaya çalıştığını söyledi.

Bu ayın başlarında, Kherson’un sürgündeki belediye başkan yardımcısı, savaş öncesi nüfusu 320.000 olan Kherson şehrinde sadece 100.000 kişinin kaldığını ve birçoğunun Rusya’nın işgalinden kaçtığını söyledi.

Kherson, Şubat ayında Ukrayna’yı işgal ettiklerinde Rus kuvvetlerinin eline geçen ilk büyük şehirdi. Ancak, sadece birkaç hafta içinde, Ukrayna ordusu bölgenin kuzeyindeki toprakları yeniden ele geçirdi ve Rus birliklerini tuzağa düşürmekle tehdit ederek Dinyeper boyunca 30 km (19 mil) güneye kadar ilerledi.

Ukraynalı yetkililer geçen hafta 400 kilometrekarelik bölgenin bir haftadan kısa bir sürede geri kazanıldığını ileri sürdü.

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