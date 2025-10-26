Hüseyin Gün etkin pişmanlıkla ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü casusluk soruşturmasında, soruşturma dosyasına giren iddialara göre Hüseyin Gün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı ve soruşturmacılara kapsamlı ifade verdi. Basına yansıyan bilgilere göre Gün’ün verdiği ifadenin yaklaşık 500 sayfa olduğu aktarıldı.

Soruşturmada, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında yer alan bazı isimlerle kriptolu haberleşme uygulaması Wickr üzerinden gizli iletişim kurulduğu, kullanıcı adları üzerinden yapılan tespitlerde “Bluestar81” rumuzunun Necati Özkan’a; “Jupiter1881” rumuzunun ise Hüseyin Gün’e ait olduğunun belirlendiği öne sürüldü.

İddialar: Dijital istihbarat ve veri paylaşımı

Soruşturma kayıtlarına geçtiği iddia edilen Wickr yazışmalarında, söz konusu kullanıcıların “AKP kontrolündeki ilçelerden dijital istihbarat toplama” ve “yapay zekâ destekli etki araçlarını” devreye alma ifadeleri yer aldığı bildirilmiş durumda. Yazışmalarda yer aldığı öne sürülen bazı ifadeler şöyle aktarılıyor:

“Şu anda AKP kontrolündeki kalan İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz.”

“Yapay zekâ dijital ordumuzu (etki aracı) devreye soktuk; böyle hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil.”

“İmamoğlu bilgi hazinesinin üzerinde oturuyor fakat bu bilgiyi silaha dönüştüremiyor… ITD2 (Identify, Toxicify, Degrade & Destroy → Tanımla, Zehirle, Zayıflat ve Yok Et).”

Soruşturmada ayrıca, seçmen bilgilerine ilişkin veri paylaşımı ve yabancı istihbarat servisleriyle ilişki iddiaları da yer alıyor. Bu iddialara ilişkin resmi makamların yaptığı açıklamalar ve delil değerlendirmesi henüz tamamlanmış değil.

Hüseyin Gün’ün kayıtlarında bulunanlar

Soruşturma dosyasına göre, Hüseyin Gün’ün telefonunda ve not kayıtlarında Wickr kullanıcı adlarına ilişkin ibareler, şifre kombinasyonları ve farklı platformlara ait erişim bilgileri tespit edildiği iddia ediliyor. Bu bulgular soruşturma makamlarınca delil incelemesine tabi tutuluyor.

Tarafların durumu ve hukuki sürecin seyri

İmamoğlu daha önce yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı; casusluk iddiaları ise ayrı bir soruşturma dosyası olarak ilerliyor. Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, delil toplama ve teknik incelemelere devam ediyor.

Henüz mahkeme süreci başlamamış veya kesin hüküm oluşmamış olduğundan, iddialar hakkında son değerlendirmeyi yargı verecek. Şüpheli ve müdahil konumundaki kişilerle ilgili savunma ve açıklamalar da soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kayda geçecek.

Ne anlama geliyor?

Soruşturma dosyasına giren iddialar, siyaset-saha ve dijital alan kesişiminde yeni bir boyutu gündeme taşıyor: kriptolu iletişim uygulamaları, veri toplama ve yapay zekâ destekli etki operasyonları iddialarıyla ilgili teknik ve hukuki incelemeler kritik önemde. Yetkili makamların yapacağı bilirkişi ve teknik çözümler, iddiaların doğruluğunun tespitinde belirleyici olacak.

