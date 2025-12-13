Bulgaristan’da hükümet düştü! Jelyazkov’un istifası kabul edildi

Bulgaristan’da son günlerde artan hükümet karşıtı protestoların ardından siyasi kriz resmen yeni bir aşamaya geçti. Başbakan Rosen Jelyazkov’un liderliğindeki hükümetin istifası, parlamentoda yapılan oylamayla kabul edildi ve ülkede erken seçim ihtimali güçlendi.

İstifa oy birliğiyle kabul edildi

240 sandalyeli Bulgaristan Parlamentosu’nun genel kurulunda yapılan oylamaya 227 milletvekili katıldı. Oylama sonucunda Jelyazkov hükümetinin istifası oy birliğiyle kabul edildi. Böylece yaklaşık 11 aydır görevde olan hükümet resmen sona erdi.

Koalisyon 11 ay dayanabildi

Rosen Jelyazkov’un başbakanlığındaki hükümet; Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Böyle Bir Halk Var (İTN) partilerinden oluşan üçlü koalisyon tarafından kurulmuştu. Ancak son 10 gün içinde ülke genelinde yoğunlaşan protestoların ardından hükümet istifa kararı almıştı.

Bulgaristan’da erken seçim ihtimali güçleniyor

Parlamentodaki siyasi partilerin mevcut tutumları dikkate alındığında, yeni bir koalisyon hükümeti kurulmasının zor olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle Bulgaristan’ın ilkbahar aylarında erken genel seçime gitmesi en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı istişare sürecini başlatıyor

Anayasa hükümleri gereği Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 51. Halk Meclisi’ndeki parlamento gruplarının temsilcileriyle istişarelerde bulunacak. Görüşmeler 15 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

Cumhurbaşkanı Radev, parlamentonun en büyük grubu olan GERB-SDS temsilcileriyle ve ikinci büyük grup olan “Prodıljavame Promyanata – Demokratıçna Bılgariya” temsilcileriyle bir araya gelecek.

