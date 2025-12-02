Booking.com rezervasyonu sonrası dolandırıldı

Booking.com üzerinden yaptığı otel rezervasyonunun ardından WhatsApp’tan gelen sahte bir mesajla kandırıldığını söyleyen Haluk Hatırnaz, yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatarak dolandırıcılık uyarısında bulundu. Hatırnaz, “tüm bilgilerimin yazılı olduğu bir mesaj aldım ve tuzağa düştüm” diyerek sürecin nasıl ilerlediğini sosyal medya hesabında paylaştı. Olayın ardından kredi kartını askıya aldırdığını belirten Hatırnaz, bankasıyla ve şubesiyle görüşmelere başladığını söyledi.

Haluk Hatırnaz’ın X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“4 Gün önce bookingcom üzerinden yurtdışı otel rezervasyonu yaptım. Rezervasyon sonunda kredi kartımla ödeme yaptım. Onaylandığına dair mail geldi. Bu akşam WhatsApp ‘dan bir mesaj geldi.Ad, Soyad, telefon numaram, e-posta adresim, otelim, giriş çıkış tarihlerimin yazılı olduğu, “Confirm Reservation” linkinin olduğu bir mesaj aldım. Veeee tuzağa düştüm. Açılan Bookingcom sayfasında bütün bilgilerim var. Hatta otele hangi saat aralığında gireceğimin sorulduğu bölümü de yanıtladım. Kredi kartımın onaylanması için bir miktar paranın çekileceği ve 10 dakika içinde geri ödeneceği yazıyordu. Haluk hala ayıkmadı. Tuzağa düşmeye devam ediyorum. Ardından otelden şu mesaj geldi; Rezervasyonunuzla ilgili tüm ödemeler ve ücretler otel tarafından değil, Booking .com tarafından yönetilmektedir. Ödeme talep eden herhangi bir iletişim alırsanız, lütfen doğrudan Booking. com ile doğrulayın veya dikkate almayın. Sonuç… 522$ dolandırıldım. Banka ile aradım, kartımı askıya aldırdım. Şube ile de yarın görüşeceğim.”

Booking.com kimin?

Booking.com, 1996 yılında Amsterdam’da kurulan bir platform olarak, bugün dünyanın lider dijital seyahat şirketlerinden biri konumunda yer alıyor. Şirket, Booking Holdings Inc.’in bir parçası olarak milyonlarca gezgine dünya genelinde farklı konaklama seçenekleri ve seyahat imkânları sunuyor. 43 dilde hizmet veren platform, evlerden otellere kadar geniş bir yelpazede 28 milyondan fazla konaklama birimini kullanıcılarla buluşturuyor.

