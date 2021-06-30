LGS Tercihleri Ne Zaman?

2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

Pandemi nedeniyle bu yıl yerleştirmelerde bir kural uygulanmayacak. Buna göre bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, ‘8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı’ kriteri kullanılmayacak.

LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021’de açıklanacak.