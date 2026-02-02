Lord Mandelson, Epstein bağlantıları nedeniyle istifa etti

İngiltere’de İşçi Partisi’nin önde gelen isimlerinden Lord Peter Mandelson, Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin yeni belgelerin kamuoyuna yansımasının ardından partisinden istifa etti. Mandelson, kararını, “İşçi Partisi’ni daha fazla zor durumda bırakmamak” gerekçesiyle aldığını açıkladı.

Lord Mandelson: Daha fazla utanç kaynağı olmak istemiyorum

ABD Adalet Bakanlığı’nın cuma günü yayımladığı Epstein dosyalarında adının geçmesi sonrası İşçi Partisi Genel Sekreteri’ne bir mektup gönderen Mandelson, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

“Bu hafta sonu Jeffrey Epstein etrafında oluşan anlaşılır öfkeyle yeniden ilişkilendirildim ve bundan dolayı üzgünüm ve pişmanlık duyuyorum.”

Mandelson mektubunda, Epstein’in 20 yıl önce kendisine finansal ödeme yaptığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, bu iddiaları bizzat incelemesi gerektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçte İşçi Partisi’ni daha fazla utandırmak istemiyorum ve bu nedenle parti üyeliğimden ayrılıyorum.”

Epstein mağdurlarına özür

Lord Mandelson, açıklamasında Epstein mağdurlarına yönelik özrünü de yineledi:

“Sesleri çok daha önce duyulması gereken kadınlar ve kız çocuklarından özür dilemek istiyorum.”

Ayrıca kararını alırken partinin çıkarlarını gözettiğini belirterek, hayatını İşçi Partisi’nin değerlerine adadığını vurguladı.

75 bin dolarlık ödeme iddiası

ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre Epstein’in 2003 ve 2004 yıllarında Lord Mandelson’la bağlantılı olduğu öne sürülen üç ayrı işlemde toplam 75 bin dolar ödeme yaptığı iddia ediliyor. Belgelerde bu ödemelerin banka kayıtlarında Mandelson’un “lehtar” olarak yer aldığı belirtiliyor. Ancak paranın hesaplara geçip geçmediği netlik kazanmış değil.

Mandelson ise daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu belgelerin gerçekliğinden emin olmadığını söylemişti.

Siyasi tepkiler büyüyor

İşçi Partisi milletvekili Gordon McKee, Epstein mağdurlarının bu gelişmeler karşısında “haklı olarak öfkeli” olduğunu belirterek Mandelson’un istifasını “doğru bir adım” olarak değerlendirdi.

Muhafazakâr Parti cephesinden ise Başbakan Keir Starmer eleştirildi. Parti sözcüsü, Starmer’ın Mandelson’u partiden ihraç etmek yerine istifasına izin verdiğini savundu. Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch da Mandelson’un üyeliğinin askıya alınması ve Epstein bağlantılarına ilişkin resmi soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Epstein dosyalarındaki diğer detaylar

Yayımlanan belgelerde Lord Mandelson’un Epstein’le 2008 yılındaki mahkûmiyetinden sonra da temas kurduğu, destek içerikli e-postalar gönderdiği yer aldı. Ayrıca dosyalarda Mandelson’un fotoğrafları ve Epstein’in talebi üzerine banka bonuslarına yönelik vergi düzenlemesiyle ilgili hükümet politikalarını etkilemeye çalıştığına dair yazışmalar da bulunuyor.

Mandelson bu iddialara ilişkin olarak BBC’ye yaptığı açıklamada, bankacılık sektörünün tamamının benzer taleplerde bulunduğunu ve hükümet içindeki görüşlerinin tek bir kişiyi değil sektörü yansıttığını söyledi.

Epstein davasının arka planı

Jeffrey Epstein, 2008 yılında ABD’de reşit olmayan kız çocuklarını fuhşa teşvik suçlamasıyla 18 ay hapis cezası almıştı. 2019 yılında ise New York’ta cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken cezaevinde hayatını kaybetmişti. Epstein’in uzun yıllar birlikte çalıştığı Ghislaine Maxwell ise 2021 yılında insan ticareti suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

