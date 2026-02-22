Epstein’in “Zorro Ranch”ı yeniden gündemde

Jeffrey Epstein’a ait New Mexico’daki 3 bin 70 hektarlık “Zorro Ranch” yeniden gündemde. ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı milyonlarca belge arasında binlerce kez anılan lüks mülk, yeni iddialarla birlikte yerel düzeyde soruşturma talebini artırdı. Bazı kadınlar, Ranch’te cinsel saldırıya uğradıklarını öne sürerken, 2019 tarihli bir e-postada iki kurbanın çevredeki tepelerde gömülmüş olabileceği iddia edildi.

Eyalet Meclisi özel komisyon kurdu

New Mexico Temsilciler Meclisi, Ranch’te işlenmiş olabilecek suçları araştırmak üzere iki partili özel komisyon kurulmasını onayladı. Bazı Demokrat vekiller, yıllardır dile getirilen istismar iddialarının ne yerel makamlar ne de FBI tarafından kapsamlı biçimde soruşturulmadığını savundu.

Eski New Mexico Başsavcısı Hector Balderas, 2019’da başlatılan bir soruşturmanın federal savcıların talebi üzerine “paralel soruşturma” oluşmaması için askıya alındığını açıkladı.

“İki yabancı kız gömüldü” iddiası

Dosyalarda yer alan 2019 tarihli bir e-postada, “Zorro’nun dışındaki tepelerde iki yabancı kızın Jeffrey ve Madame G.’nin talimatıyla gömüldüğü” ileri sürüldü. E-postada, ölümlerin şiddet içerikli cinsel ilişki sırasında boğulma sonucu gerçekleştiği iddia edildi. Gönderen kişinin kimliği belgelerde gizlendi.

New Mexico Adalet Bakanlığı, Trump yönetiminden e-postanın sansürsüz kopyasını ve göndericinin kimliğine ilişkin bilgileri talep ettiğini açıkladı.

Epstein dosyasıyla ilgili tanıklıklar art arda geldi

Ranch’te istismara uğradığını söyleyen çok sayıda kadın kamuoyuna konuştu. Annie Farmer, 16 yaşındayken Zorro Ranch’e götürüldüğünü ve hem Jeffrey Epstein hem de Ghislaine Maxwell tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

Maxwell’in yargılandığı davada bir başka kadın, Epstein tarafından cinsel istismara uğradığını ve zorla “orgilere” katıldığını söyledi. Virginia Giuffre de daha önce Epstein’ın mülkünde rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandığını beyan etmişti. Chauntae Davies ise 2019’da verdiği röportajda “Zorro Ranch’te en az iki kez tecavüze uğradım” demişti.

Mevcut sahipten açıklama

Ranch, Epstein’ın 2019’daki ölümü sonrası 2023’te Teksaslı iş insanı ve eski senatör Don Huffines’in ailesi tarafından satın alındı. Huffines, mülkün satış gelirinin mağdurlara gittiğini belirterek, Ranch’in Hristiyan inziva merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı.

Huffines, “Hiçbir kolluk kuvveti erişim talebinde bulunmadı. Böyle bir talep olursa derhal tam iş birliği yapacağım” ifadelerini kullandı.



