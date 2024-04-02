Finlandiya’da okulda silahlı saldırı

Finlandiya’da bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı, bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Finlandiya’da korku dolu anlar

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’nin kuzeyinde Vantaa’da yer alan bir okulda yerel saatle 09.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı, reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Bölge halkının olay yerinden uzak durması uyarısı yapan polis, yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Saldırının meydana geldiği 1-9’uncu sınıflara eğitim veren okulda yaklaşık 800 öğrencinin kayıtlı olduğu öğrenildi.

12 yaşında bir çocuk öldü

Finlandiya’da sabah saatlerinde Viertola Okulu’nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 3 öğrenciden biri hayatını kaybederken, Finlandiya polisi gözaltına alınan saldırganın 12 yaşında olduğunu açıkladı.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’nin kuzeyinde Vantaa’da şehrindeki okul saldırısında bilanço artarken, saldırıya ilişkin yeni bilgiler de gün yüzüne çıkıyor. Viertola Okulu’nda sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 öğrenciden biri hayatını kaybetti. Finlandiya polisi, yaklaşık 800 öğrencinin ve 90 personelin bulunduğu okulda gerçekleştirilen saldırının ardından Siltamaki semtinde gözaltına alınan saldırganın 12 yaşında bir öğrenci olduğunu açıklarken, saldırıda kullanıldığından şüphelenilen silaha da el konulduğunu söyledi. Şimdilik başka bir şüphelinin bulunmadığını aktaran polis, nedeni henüz bilinmeyen saldırıda zarar gören tüm öğrencilerin de 12 yaşında olduğunu doğruladı. Olayda kullanılan silahın saldırganın bir akrabasına ait olduğu ortaya çıkarken, polis sorgusunda suçunu itiraf eden saldırganın yaşının küçük olması nedeniyle sosyal hizmetlerin gözetimine verilmesi bekleniyor.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen olayın ardından yaptığı açıklamada, “Gün korkunç bir şekilde başladı. Şu anda pek çok ailenin yaşadığı acı ve endişeyi ancak tahmin edebilirim” ifadelerini kullandı.

Alman medyası ABD ve Kanadalı diplomatlarda görülen ve “Havana Sendromu” olarak adlandırılan gizemli hastalığın ardında Rusya‘nın olabileceğini ileri sürdü.

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