Güney Kore’de intihar oranı arttı! Yeni çözüm bulundu

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, artan intihar vakalarıyla mücadele çalışmaları kapsamında okullarda, iş yerlerinde, kamu kurumlarında ve hastanelerde intiharı önleme eğitiminin zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

Güney Kore’de intihar farkındalığı

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, bakanlığın güçlendirilmiş intihar farkındalığı ve önleme eğitimi uygulaması, İntiharı Önleme ve Yaşama Saygı Kültürü Oluşturma Yasası’nda yapılan değişikliğin ardından geldi.

Buna göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, intihar vakalarına karşı okullarda, iş yerlerinde, kamu kurumlarında ve hastanelerde yılda bir kez intiharı önleme eğitimi verilecek.

Bakanlık, eğitimlerin çevrim içi ya da yüz yüze gruplar yoluyla verilebileceği bilgisini paylaştı.

Bakanlığın Ruh Sağlığı Politikası Genel Müdürü Lee Hyung-hoon, programın sağlıklı bir toplum oluşturacağına dair umutlarını dile getirdi.

Lee, konuya dair yaptığı açıklamada, “İnsanları intihar riski altında olduklarında nasıl yardım isteyecekleri ve risk altındaki kişilere nasıl yardım edecekleri konusunda etkili bir şekilde eğitmek, intihar oranlarının azaltılmasına katkıda bulunabilir.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, Güney Kore‘ye içerisinde çöp bulanan balonlar göndermeye devam ediyor. Bu saldırı sebebiyle Güney Kore’de sınıra büyük hoparlörler kurmuştu. İki ülke arasında gerilim tırmanıyor.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Güney Kore tatili için 7 öneri