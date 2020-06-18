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Son Dakika: YKS ve LGS İçin Sokağa Çıkma Yasağı Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, LGS’nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağını açıkladı. LGS sokağa çıkma yasağı bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Genelgeye göre YKS’nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

LGS Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi detayları şöyle

Önceden şehirler arası ulaşım için bilet almış olanlar yasak kapsamında olmayacak.

Belirtilen yasak saatlerinde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.

Adaylar, yakınları ve görevlilerin toplu ulaşımında aksama olmaması için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, ihtiyaca göre sefer sayısı artırılacak

Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.

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