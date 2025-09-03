Kim Jong Un, 12 yaşındaki kızını halefi olarak dünya sahnesine çıkardı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin ve Rusya liderleriyle bir araya gelmek üzere çıktığı Pekin ziyaretinde sürpriz bir adım attı. Kim, uzun süredir “muhtemel halefi” olarak görülen 12 yaşındaki kızı Kim Ju Ae’yi de resmi heyetine dahil ederek dünya sahnesine taşıdı. Kuzey Kore medyasının “sevgili kız” diye andığı Ju Ae, babasına eşlik ettiği ilk yurt dışı ziyaretiyle dikkatleri üzerine çekti.

İlk yurt dışı ziyareti babasının yanında

Kim Ju Ae, Pekin Tren İstasyonu’na özel trenle ulaşan babasının hemen yanında görüntülendi. Bu, onun babasına eşlik ettiği ilk uluslararası ziyaret olarak kayıtlara geçti. Daha önce askeri geçit törenleri, silah denemeleri ve kritik siyasi etkinliklerde babasının yanında yer almıştı.

Kim Jong Un “Kızını veliaht olarak yetiştiriliyor” yorumları

Güney Koreli uzmanlar, Kim’in kızını sistematik biçimde veliaht olarak yetiştirdiğini değerlendiriyor. Seul merkezli Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi’nin eski başkanı Yang Moo-jin, bu ziyareti “Çin liderliğine kendini tanıtma ritüeli” olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore’nin iki numarası gibi

Sejong Enstitüsü’nden Kuzey Kore uzmanı Cheong Seong-chang, “Pekin’deki görüntü, Ju-ae’nin sadece ülke içinde değil, yurt dışında da Kuzey Kore’nin iki numarası gibi muamele gördüğünü ortaya koydu” dedi. Uzmanlara göre Kim Jong Un, kızını Çin’e götürerek halefiyet mesajını güçlü bir şekilde dünyaya iletti.

Tarihi bir geleneğin devamı

Kim Jong Un da babası Kim Jong-il tarafından genç yaşta varis ilan edilmiş, ancak bu durum uzun süre gizli tutulmuştu. Analistler, Ju Ae’nin sahneye çıkışını bu siyasi geleneğin yeni bir yansıması olarak görüyor.

