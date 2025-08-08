Netanyahu’nun Gazze hamlesi İsrail’i karıştırdı

Gazze Şeridi’nde yeni bir askeri hamle hazırlığında olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun planları, ülke içinde ve dışında sert tepkilerle karşılaşıyor. Güvenlik kabinesinde Gazze Şehri’ni tamamen kontrol altına alma önerisi “mutlak çoğunluk” ile kabul edilirken, İsrail ordusunun üst kademeleri bu adımın hem esirlerin hem de askerlerin hayatını riske atabileceği uyarısında bulundu. Esir yakınları ise operasyonun, yakınlarının yaşamını tehlikeye atacağını ve tek çözümün Hamas ile yapılacak bir anlaşma olduğunu savunuyor.

Netanyahu’dan Gazze’nin geleceğine dair açıklama

Fox News’e konuşan Netanyahu, İsrail’in güvenliğini sağlamak, Hamas’ı iktidardan uzaklaştırmak ve sivil yönetimi başka bir tarafa devretmek amacıyla Gazze’nin tam kontrolünü hedeflediklerini söyledi. Ancak “Gazze’yi yönetmek istemediklerini” belirterek, bölgeyi Arap güçlerine devretmeyi planladıklarını ifade etti. Hangi ülkelerin bu süreçte yer alabileceğine dair ise ayrıntı vermedi.

Ordu karara karşı tepkili

İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Gazze’nin tam işgalinin “tuzak” olacağını söyledi. Zamir’in, geniş çaplı operasyonun esirler ile yorgun düşmüş askerlerin can güvenliğini tehlikeye atacağı uyarısında bulunduğu bildirildi. İsrail medyasına yansıyan bilgilere göre, genişletilmiş operasyonun aylar sürebileceği ve bölgede yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinlinin yerinden edilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Esir ailelerinden sert tepki

Esir aileleri, mevcut durumda 20 kişinin hayatta olduğu tahmin edilen esirlerin serbest bırakılması için tek yolun Hamas ile yapılacak müzakereler olduğunu savunuyor. Maariv gazetesine göre, askeri operasyonun genişlemesi halinde yaşayan esirlerin büyük bölümünün ya da tamamının hayatını kaybetmesi olasılığı üzerinde duruluyor.

Uluslararası tepkiler ve diplomatik ayrışma

Plan, İsrail’in bazı müttefikleri arasında da görüş ayrılıklarına neden oldu. İngiltere’nin İsrail Büyükelçisi Simon Walter, Gazze’nin tam işgalini “büyük hata” olarak nitelendirdi. ABD’nin özel temsilcisi Mike Huckabee ise kararın tamamen İsrail hükümetine ait olduğunu belirtti.

Siyasi hesaplar iddiası

Netanyahu’nun savaş sonrası Gazze’ye dair net bir yol haritası sunmaması eleştirilerin odak noktası oldu. Bazı yorumlara göre, Netanyahu çatışmaları uzatarak, Hamas ile herhangi bir anlaşma yapılması halinde hükümeti terk edecek aşırı milliyetçi bakanların desteğini kaybetmemeyi hedefliyor. Bu isimler arasında Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich yer alıyor.

Savaşın bilançosu ağırlaşıyor

Gaza’daki sağlık bakanlığının verilerine göre, savaşın başından bu yana 61 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırılarda ise yaklaşık 1.200 kişi öldü, 251 kişi esir alındı.

