Ali Hamaney, Trump’a meydan okudu

Ali Hamaney’den protestoculara tehdit

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede protestoların tırmanmasının ardından halka hitap ederek hem iç kamuoyuna hem de ülke yönetimini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’a sert mesajlar verdi.

Ali Hamaney, “Tahran ilkelerinden bir milimetre bile geri adım atmayacak” dedi:

“İran halkının hamisi gibi davranan bu adam (Trump) kendisi devrilecektir. Ona kendi işine bakmasını söylüyorum. Trump önce Amerika’nın problemleriyle ilgilensin”

“(Trump) şunu bilmeli ki, tüm zalimler en güçlü oldukları anda yıkılmıştır. ABD’nin elleri, binlerce İranlı liderin ve masum vatandaşın kanına bulanmıştır”

“İran’ın birleşmiş halkı düşmanları ve onların planlarını bozguna uğratacaktır”

“Bazı protestocular kamu mallarını tahrip ederek Trump’ı memnun etmeye çalışıyor”

“Herkes bilmeli ki İslam Cumhuriyeti, yüz binlerce asil insanın kanı sayesinde kuruldu. Yıkıcıların karşısında geri adım atmayacağız”

“Orada kibir ve gururla oturup tüm dünyayı yargılayan o herif (Trump) de bilmeli ki, genellikle dünyanın despot ve kibirli güçleri -Firavun, Nemrut, Rıza Han, Muhammed Rıza ve benzerleri- tam da gururlarının zirvesindeyken devrilmişlerdir”

“Onun elleri binden fazla İranlının kanına bulanmıştır. On iki gün süren savaşta, komutanlar, bilim insanları ve ileri gelenlerin yanı sıra sıradan halktan bin küsur yurttaşımız şehit oldu. Bu şahıs, “Emri ben verdim; savaş sırasında komuta bendeydi” dedi. Böylece ellerinin İranlıların kanına bulandığını itiraf etmiş oldu. Sonra da çıkıp “İran ulusunun destekçisiyim” diyor. Bir avuç tecrübesiz, dikkatsiz ve düşüncesiz insan da buna inanıyor, bunu kabul ediyor ve onun arzularına göre hareket ediyor”