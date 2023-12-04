Naci Görür Mudanya Depremini Yorumladı

Prof. Dr. Naci Görür Mudanya depremlerini değerlendirdi. Yer bilimci Görür, Gemlik konusunda uyarıda bulundu.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve Marmara bölgesinin büyük bölümünde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Depremden etkilenen bazı vatandaşların telefonla ailesini ve yakınlarını aradıkları görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42’de Marmara Denizi’nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Aynı yerde saat 10.45’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Son Dakika! Mudanya’da Deprem: Marmara Sallandı

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir değerleme yapan Prof. Dr. Naci Görür şunları söyledi:

“Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında.

Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz.

Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun.”