Sepp Blatter: Trump ve Infantino suç ortağı

Sepp Blatter: Gianni Infantino diktatör

FIFA eski başkanı Sepp Blatter, 2026 Dünya Kupası öncesinde sessizliğini bozarak halefi Gianni Infantino ve ABD Başkanı Donald Trump hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Infantino’nun kurumu bir “Güneş Kral” gibi diktatörlükle yönettiğini savunan Sepp Blatter, FIFA’nın mali olarak tamamen Suudi Arabistan’a bağımlı hale geldiğini ileri sürdü. Trump ile Infantino arasındaki ilişkiyi “dostluk” değil “suç ortaklığı” olarak tanımlayan tecrübeli futbol adamı, ABD’deki siyasi atmosferin turnuva güvenliği açısından Katar’dan daha riskli olduğunu iddia etti.

89 yaşındaki Sepp Blatter, 40 yılını verdiği kurumdan tek beklentisinin ise devam eden hukuk mücadelelerinin ardından onurlu bir veda olduğunu vurguladı.

“Trump Ve Infantino: Dost Değil Suç Ortağı”

89 yaşındaki Sepp Blatter, 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklığında düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde siyasi iklimi sert bir dille eleştirdi.

Donald Trump’ın turnuvayı şahsi reklamı için kullanacağını savunan Blatter, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Trump arasındaki ilişkiyi “Trump kendini ön plana çıkaracaktır, bunu zaten şimdiden yapıyor! Bunun için de yeni dostu Infantino’ya ihtiyacı var. Aslında ‘dost’ yerine ‘suç ortağı’ ifadesi daha uygun düşer. Infantino, Trump’ın Beyaz Saray’daki masasına Kulüpler Dünya Kupası kupasını ve sözde barış ödüllerini çoktan yerleştirdi.” sözleriyle tanımladı.

Ortadoğu Diplomasisi: “Bir FIFA Başkanı’nın Orada Ne İşi Var?”

Röportajın en dikkat çekici noktalarından biri de Infantino’nun siyasi roller üstlenmesiydi. Trump’ın girişimiyle Hamas ile İsrail arasında Şarm El-Şeyh’te imzalanan ateşkes anlaşmasında Infantino’nun da yer almasını sertçe eleştiren Blatter şunları söyledi:

“Bir FIFA Başkanı’nın o masada hiçbir işi yok. Infantino, Trump ile Suudi Arabistan’a yaptığı gezi yüzünden FIFA Kongresi’ne bile saatlerce geç geldi. Avrupalı üyeler protesto için salonu terk etti ama bu hamleler karşılıksız kalıyor çünkü güç artık üye federasyonların elinde değil, Infantino’nun kurduğu bu sistemde.”

Vize Krizi Ve FIFA’nın Sessizliği

Trump yönetiminin aralarında turnuvaya katılacak olan İran, Senegal ve Haiti’nin de bulunduğu 39 ülkeye vize kısıtlaması getirmesi ise Blatter’e göre kabul edilemez bir durum. Blatter, FIFA ile ev sahibi ülkeler arasındaki sözleşmeyi hatırlatarak Infantino’yu göreve çağırdı. Bu sözleşmede, “katılan tüm takımların sporcularının, yetkililerinin, taraftarlarının ve tüm hakemlerin vize alması gerektiği yazar” ifadelerini kullanan Blatter, “Infantino, Trump’a ‘Seni sözleşmeye uymaya zorlayacağım’ demeliydi. Ancak bunu yapamaz, çünkü onlar ortaklar” dedi.

“ABD’deki Durum Katar’dan Daha Kötü”

Dünya Kupası’nın güvenliği konusunda Avrupa’dan gelen endişelere katılan Blatter, ABD’deki siyasi istikrarsızlığın turnuva için risk oluşturduğunu savundu.

Özellikle Minneapolis’te kolluk kuvvetlerinin karıştığı şiddet olaylarına değinen eski başkan, çarpıcı bir kıyaslama yaptı.

Güncel durumun Katar’daki endişelerden daha kötü olduğunu belirten Blatter, “Şu an ABD’de yaşananlar, 2022’de Katar’da yaşanan her şeyden daha kötü ve tehlikeli. Futbol, bu kaotik ortamdan daha güçlü çıkmalı ancak siyasi durum beni endişelendiriyor.” ifadelerini kullandı.

FIFA’da “Güneş Kral” Dönemi Ve Suudi Arabistan Etkisi

Sepp Blatter, halefi Infantino’nun yönetim tarzını mutlakiyetçi bir monarşiye benzetti. FIFA genel merkezinde Infantino’nun asansöre bile kimseyle binmediğini ve kurumu tamamen tek adam rejimiyle yönettiğini iddia etti.

“Güneş Kral” benzetmesi yapan Sepp Blatter, “Infantino FIFA’yı bir Güneş Kral gibi yönetiyor. FIFA Konseyi’nin hiçbir hükmü kalmadı, her şey tek bir adamın dudağının arasında. Bu artık bir kurum değil, diktatörlük” dedi.

Blatter, “FIFA artık Suudi Arabistan’ın parasına göbekten bağımlı. Kulüpler Dünya Kupası’nı bir milyar dolarla onlar finanse ediyor, 2034 Dünya Kupası’nı onlar düzenliyor” eleştirilerini de sözlerine ekledi.

Boykot Ve Siyaset Tartışmaları

Almanya’da yükselen “Dünya Kupası’nı boykot edelim” seslerine karşı çıkan Blatter, oyuncuların bu heyecandan mahrum bırakılmaması gerektiğini savundu. Ancak etik kurallar konusunda taviz verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi: “Bir takım siyasi nedenlerle sahaya çıkmayı reddediyorsa, o zaman turnuvaya hiç gelmemelidir. Yerine başka bir takım alınır ve oyun devam eder.”

Kişisel Hesaplaşma: “Onurlu Bir Veda İstiyorum”

89 yaşındaki Blatter, röportajın sonunda FIFA ile devam eden hukuk mücadelesine ve kişisel vicdanına da değindi. Babasının “Blatterlar sadece hak ettiği parayı alır ve vergilerini öder” öğüdüne sadık kaldığını belirten Blatter, tek bir arzusunun kaldığını ifade etti: “Hukuken hiçbir zaman mahkum edilmedim. Görevden alınmadım, kendim bıraktım. Tek isteğim, 211 üye federasyonun önünde onurlu bir şekilde veda etmek. Ancak o zaman 40 yılımı verdiğim bu kurumda Blatter dönemi huzurla kapanabilir.”

