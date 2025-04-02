Donald Trump Gümrük Vergileri Kararıyla Kriz Yarattı

Donald Trump gümrük politikasını değiştirdi. Açıkladığı yeni ticaret politikası, Avrupa Birliği’nde geniş çaplı bir endişeye yol açtı. Özellikle çelik, alüminyum ve otomobil ihracatına yönelik getirilen yüzde 25’lik vergiler, Avrupa’nın ekonomisini olumsuz etkileyebilir.

Avrupa Komisyonu, bu karara karşı hazırladığı karşı tedbirleri uygulamaya koymayı Nisan ortasına kadar ertelemişti. Ancak 2 Nisan 2025’te yürürlüğe girecek olan yeni gümrük vergilerinin etkisiyle Avrupa’nın tepkisi sertleşiyor.

Ursula von der Leyen, Strazburg’da Avrupa Parlamentosu’na yaptığı konuşmada, “Bu çatışmayı Avrupa başlatmadı. Ancak gerekli görüldüğünde misilleme yapmak için güçlü bir planımız var.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Gümrük Tedbirlerine Hazırlanıyor

Avrupa gümrük vergilerine karşılık olarak Brüksel, ABD’ye yönelik bir dizi karşı tedbir hazırlığında. Avrupa’nın misilleme yapmayı planladığı alanlar arasında yalnızca mal ticareti değil, aynı zamanda hizmet sektörü de bulunuyor.

Von der Leyen, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Avrupa’nın elinde ticaretten teknolojiye, pazar büyüklüğüne kadar pek çok koz var. Gerekirse tüm seçenekleri masaya koyacağız.”

AB’nin bu tutumu, Washington’a yönelik güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Brüksel, ABD’nin kararını geri çekmemesi halinde karşı önlemlerini devreye sokacağını açıkça belirtti.

Ekonomik Etkiler ve Endişeler

Uzmanlara göre, Avrupa gümrük krizinin ekonomik etkileri oldukça büyük olabilir. Özellikle ABD’ye ihracat yapan Avrupalı firmalar, bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Ursula von der Leyen, gümrük vergilerinin:

• Fiyatları artıracağını,

• İstihdamı azaltacağını,

• Gümrüklerde bürokratik sorunlara neden olacağını,

• ABD ile AB arasındaki ticari ilişkileri ciddi şekilde zedeleyeceğini ifade etti.

Ayrıca, AB’nin ABD’ye karşı uygulayabileceği misilleme önlemleri de tartışılıyor. Tarım, teknoloji ve ilaç sektörleri gibi stratejik alanlarda tedbirler alınabileceği belirtiliyor.

AB’nin Ticaret Dengesi ve Trump’ın Hamlesi

2023 yılında AB, ABD ile olan ticaret dengesinde 156,6 milyar euro değerinde mal fazlası ve 108,6 milyar euro değerinde hizmet açığı kaydetmişti. Trump’ın bu dengesizliği değiştirmek amacıyla sert önlemler aldığı düşünülüyor.

Von der Leyen, “Bu çatışma kimsenin yararına değil. Ancak müzakereler sonuç vermezse karşı tedbirler almaktan çekinmeyeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Avrupa Gümrük Krizi Nereye Gidiyor?

Avrupa Birliği, ABD’nin gümrük vergileri hamlesine karşı sert bir tutum takınarak, ortak bir cephe oluşturmak istiyor. Ancak üye ülkeler arasında alınacak önlemler konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Özellikle, misilleme tedbirlerinin yerel ekonomileri olumsuz etkileyebileceği endişesi, uzlaşmayı zorlaştırıyor.

Avrupa Komisyonu, Trump’ın gümrük vergilerinin devreye gireceği 2 Nisan 2025 öncesinde sert uyarılarda bulunurken, karşı önlemler konusunda hazırlıklarını sürdürüyor. Brüksel’in bundan sonraki adımlarının ne olacağı merak konusu.

AB’nin Elindeki Kozlar Neler?

Avrupa’nın karşı tedbir olarak kullanabileceği kozlar şunlardır:

1. Tek Pazar Gücü: Avrupa Birliği, dünyanın en büyük tek pazarına sahip olması sayesinde güçlü bir müzakere avantajı taşıyor.

2. Teknolojik Güç: Özellikle dijital hizmetler ve teknoloji alanındaki rekabet gücü, AB’nin elindeki önemli kozlardan biri.

3. Kapsamlı Ticaret Anlaşmaları: AB, farklı ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarını yeniden düzenleyerek ABD’ye karşı avantajlı bir konuma geçebilir.

Von der Leyen, bu kozların gerektiğinde Trump yönetimine karşı etkili bir şekilde kullanılabileceğini belirtti.

Avrupa Gümrük Krizi Derinleşiyor

AB ve ABD arasında tırmanan ticaret gerilimi, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bir mücadeleye de dönüşmüş durumda. Avrupa gümrük vergilerine karşı alınacak önlemler, küresel ticaret dengelerini yeniden şekillendirebilir.

Avrupa Komisyonu’nun sert tutumu ve ABD’nin geri adım atmaması, ticaret savaşının daha da derinleşebileceği sinyallerini veriyor. Ursula von der Leyen liderliğindeki Avrupa Komisyonu’nun nasıl bir yol izleyeceği, önümüzdeki günlerde netleşecek.