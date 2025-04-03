TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin enflasyon istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,46 artarken, yıllık bazda yüzde 38,10’a ulaştı.

Enflasyon verileri açıklandı

Ocak-Mart döneminde kümülatif artış yüzde 10,06 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 51,26 olarak hesaplandı.

Gıda, konut ve ulaştırma öne çıktı

Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip üç ana grubun yıllık değişimleri şu şekilde oldu:

Konut: yüzde 68,63

Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 37,12

Ulaştırma: yüzde 21,59

Bu grupların yıllık enflasyon oranına katkısı ise sırasıyla yüzde 9,47, yüzde 9,51 ve yüzde 3,65 olarak belirlendi.

Aylık bazda da en dikkat çekici artış yüzde 4,94 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşanırken, konutta yüzde 2,10, ulaştırmada ise yüzde 0,25 oranında artış gerçekleşti. Bu grupların mart ayı TÜFE’ye etkisi ise sırasıyla yüzde 1,23, yüzde 0,33 ve yüzde 0,04 oldu.

143 başlıktan 113’ü zamlandı

TÜİK verilerine göre mart ayında endekste yer alan 143 temel başlıktan 113’ünde fiyat artışı görüldü. 25 temel başlıkta gerileme olurken, 5 başlıkta herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Üretici fiyatlarında da artış

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de mart ayında yüzde 1,88 artış gösterdi. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 23,50 olurken, yılbaşından bu yana kümülatif artış yüzde 7,23 olarak açıklandı. Üretici fiyatlarındaki 12 aylık ortalama artış ise yüzde 35,23 seviyesinde gerçekleşti.