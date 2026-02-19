Prens Andrew için Kral Charles’tan “hukuk işlesin” mesajı

İngiltere’de kraliyet ailesini sarsan yeni bir gelişme yaşandı. Andrew Mountbatten-Windsor, 19 Şubat’ta, 66’ncı yaş gününde kamu görevinde suistimal şüphesi kapsamında gözaltına alındı.

11 saatin ardında Prens Andrew serbest bırakıldı Yaklaşık 11 saat boyunca polis gözetiminde tutulan Andrew, Norfolk’taki Aylsham Polis Merkezi’nden ayrılırken görüntülendi. Soruşturma kapsamında Norfolk ve Berkshire’daki konutlarında da arama yapıldığı bildirildi.

Sandringham’daki konuta sabah baskını

Yerel saatle sabah 08.00 sularında polis ekipleri, Andrew’un kısa süre önce taşındığı, Kral Charles’a ait Sandringham malikanesi içinde bulunan Wood Farm’a geldi. Andrew’un Windsor’daki uzun yıllardır yaşadığı Royal Lodge’daki kira sözleşmesini devretmek zorunda kaldığı daha önce açıklanmıştı.

BBC’nin aktardığına göre Andrew, “kamu görevinde suistimal şüphesi” kapsamında gözaltına alındı.

Epstein dosyaları yeniden gündemde

Gözaltı kararı, Andrew’un hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile geçmişteki ilişkileri nedeniyle süregelen tartışmaların ardından geldi. Epstein 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmişti. Andrew ise Epstein ile bağlantıları konusunda herhangi bir yanlış yaptığını defalarca reddetti.

Bu ayın başında BBC, Thames Valley Polisi’nin Andrew hakkında yapılan bir şikâyeti değerlendirdiğini duyurmuştu. İddiaya göre Andrew, ticaret elçisi olarak görev yaptığı döneme ilişkin bazı gizli bilgileri Epstein ile yaptığı e-posta yazışmalarında paylaşmıştı. Şikayet, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 30 Ocak’ta yayımlanan Epstein dosyalarının ardından monarşi karşıtı Republic grubu tarafından yapılmıştı.

Gözaltı sonrası açıklama yapan Yardımcı Emniyet Müdürü Oliver Wright, isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından, kamu görevinde suistimal iddiasına ilişkin soruşturma başlattık. Bu iddia edilen suçu ortaklarımızla birlikte araştırırken soruşturmanın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız büyük önem taşıyor.”

Unvanları geri alınmıştı

Andrew, 2019 yılında BBC’ye verdiği tartışmalı röportajın ardından kamu görevlerinden çekilmişti. Ocak 2022’de annesi Kraliçe Elizabeth, Virginia Giuffre’nin açtığı cinsel saldırı davasının düşürülmesi talebinin reddedilmesinin ardından askeri unvanlarını ve hamiliyetlerini geri almıştı. Andrew iddiaları reddetmiş, 2022 yılında Giuffre ile anlaşmaya varmıştı. Giuffre’nin Nisan 2025’te intihar ettiği belirtilmişti.

Ekim 2025’te Kral Charles, kardeşinin kraliyet unvan ve onurlarını geri aldığını açıklamış, Andrew’un Windsor’daki Royal Lodge’dan ayrılacağı duyurulmuştu.

Kral Charles’tan net mesaj

Andrew’un gözaltına alındığı gün Kral Charles yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Andrew Mountbatten-Windsor hakkında kamu görevinde suistimal şüphesiyle ilgili haberi derin bir endişeyle öğrendim. Bundan sonra, konunun uygun makamlar tarafından uygun şekilde soruşturulacağı tam, adil ve doğru bir süreç başlayacaktır. Daha önce de söylediğim gibi, bu süreçte kendilerine tam ve içten desteğimiz ve iş birliğimiz vardır. Açıkça belirtmek isterim ki: hukuk kendi yolunu izlemelidir. Süreç devam ederken bu konu hakkında daha fazla yorum yapmam doğru olmaz.”

Kral açıklamasını, “Bu süreç devam ederken ailem ve ben görev ve hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

