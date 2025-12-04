Türkiye, Google’da en çok bunları merak etti
Google, Türkiye'de 2025 Yılının Arama Trendlerini paylaştı. Yapay zeka "Gemini" zirveye oturdu. “İstanbul Depremi” ise ikinci sırada yer aldı
Google aramada en çok aranan isim Osimhen
Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde ve Türkiye özelinde yükselişe geçen arama trendlerini 2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2025) listeleriyle paylaştı. Bu yılın en çarpıcı sonucu, “Gemini” aramasının zirveye oturması oldu.
2025 yılında Türkiye’de teknolojiden spora, popüler kültürden mutfak alışkanlıklarına kadar tüm merak edilenler bu listeyle ortaya çıkmış oldu.
Türkiye’nin 2025 Arama Trendleri; “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” başlıkları altında toplandı.
ARAMALAR
Gemini
İstanbul Depremi
Eşref Rüya
Türkiye İspanya
Squid Game
Ferdi Tayfur
Fenerbahçe Benfica
İSİMLER
Osimhen
Fatih Ürek
Sadettin Saran
Leroy Sane
Talisca
Ederson
Alperen Şengün
Sevil Akdağ
Lemina
Diego Carlos