Türkiye, Google’da en çok bunları merak etti

Google aramada en çok aranan isim Osimhen

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde ve Türkiye özelinde yükselişe geçen arama trendlerini 2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2025) listeleriyle paylaştı. Bu yılın en çarpıcı sonucu, “Gemini” aramasının zirveye oturması oldu.

2025 yılında Türkiye’de teknolojiden spora, popüler kültürden mutfak alışkanlıklarına kadar tüm merak edilenler bu listeyle ortaya çıkmış oldu.

Türkiye’nin 2025 Arama Trendleri; “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” başlıkları altında toplandı.

ARAMALAR

Gemini

İstanbul Depremi

Eşref Rüya

Türkiye İspanya

Squid Game

Ferdi Tayfur

Fenerbahçe Benfica

İSİMLER

Osimhen

Fatih Ürek

Sadettin Saran

Leroy Sane

Talisca

Ederson

Alperen Şengün

Sevil Akdağ

Lemina

Diego Carlos