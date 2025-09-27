Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda akış yeniden başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın yeniden devreye alındığını duyurdu. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler nedeniyle geçici olarak kapatılan hattın 4 Ekim 2023’te BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirildiğini, bu sabah saat 07.07 itibarıyla da yeniden petrol akışının başladığını belirtti.

Bakan Bayraktar’dan açıklama

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır.”

