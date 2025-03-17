Rusya’nın Kursk bölgesinde çatışan Ukraynalı askerler, ağır ateş altında yaşadıkları geri çekilmeyi “felaket” olarak tanımladı. Rus İHA saldırıları ve lojistik hatların kesilmesi nedeniyle Ukrayna, Sudzha kasabasını kaybetti.

Sudzha Düşerken: Çekilme ve Kaos

Ukrayna askerleri, Rusya’nın Kursk cephesinde ağır kayıplar verdiğini ve geri çekilmenin organize olmaktan çok panik hâlinde gerçekleştiğini aktardı.

Volodymyr adlı asker, 9 Mart’ta BBC’ye gönderdiği mesajda, “Cephenin çöküşü yaşanıyor. Gündüz çıkmak imkânsız, Rus İHA’ları sürekli saldırıyor” dedi.

Lojistik hatlarının büyük ölçüde Sudzha-Sumy yolu üzerinden sağlandığını belirten askerler, bu hattın tamamen Rusya’nın ateş kontrolüne geçtiğini ifade etti.

Rusya, Kursk’a 70.000 Asker ve Gelişmiş Dronelar Gönderdi

11 Mart itibarıyla Ukrayna birlikleri, Rusya’nın Kuzey Koreli paralı askerler de dahil olmak üzere büyük bir kuvvet topladığını rapor etti.

Rusya, FPV (First-Person View) dronelarını ve fiber-optik bağlantılı kamikaze droneleri kullanarak Ukrayna birliklerine ağır hasar verdi.

Maksym adlı asker, “Düşman onlarca askeri aracı imha etti ve lojistik yolları tıkadı” diye konuştu.

Ukrayna İçin Kursk Operasyonu Bitiyor Mu?

Anton adlı asker, lojistik hatların kesilmesi nedeniyle “Cephane, yiyecek ve su tedarik edilemiyor” diyerek durumu “felaket” olarak tanımladı.

Dmytro ise “Yüzlerce yanmış araç, ağır kayıplar ve yürüyerek geri çekilen askerler… Bir korku filmi gibi” dedi.

BBC’ye konuşan askerler, binlerce Ukraynalı askerin öldüğünü ve operasyonun başarısız olduğunu söyledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: “Daha Elverişli Konumlara Çekildik”

Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, birliklerin “daha avantajlı pozisyonlara çekildiğini” ve Rusya’nın Kursk operasyonunda 50.000 kayıp verdiğini iddia etti. Ancak, askeri analistlere göre Ukrayna, operasyonun başında ele geçirdiği 1.000 km²’lik alanın üçte ikisini kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kursk operasyonunun Rus birliklerini doğudan çekmeye zorladığını ve Pokrovsk üzerindeki baskıyı azalttığını söyledi. Ancak Kursk’taki savaşın Ukrayna için giderek daha zor hâle geldiği ve bölgedeki ilerleyişin büyük ölçüde durduğu belirtiliyor.

