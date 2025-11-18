Dünya

Varşova’da tramvay ve otobüs kazası: 24 yaralı

Polonya’nın başkenti Varşova’da sabah saatlerinde iki tramvay ile şehir içi otobüsün çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı, 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polonya’nın başkenti Varşova’da Solidarnosc Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki tramvay ile bir şehir içi otobüsü çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 24 kişinin yaralandığı ve 16 kişinin hastaneye sevk edildiği bildirildi. Kaza sonrası bölge bir süre ulaşıma kapatıldı.

Varşova’da kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, ulaşım ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı belirtildi. Trafiğin yaklaşık 3 saat sonra yeniden açıldığı aktarıldı.

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın ayrıntılarının savcılık tarafından araştırıldığını belirtti.

