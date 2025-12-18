GAİN Medya soruşturmasında yeni gelişme: Okan Karacan gözaltına

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya’ya yönelik yürütülen “kara para aklama” soruşturması genişleyerek sürüyor. Daha önce düzenlenen operasyonlarda üç şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, bu sabah sunucu Okan Karacan’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

GAİN Medya’ya yönelik operasyon sürüyor

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın yakalanmıştı. Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulmuştu.

Şirketlere TMSF kayyım olarak atandı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı doğrultusunda;

GAİN Medya Anonim Şirketi,

GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi,

GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi,

Anahat Holding Anonim Şirketi,

Anahat Medya Anonim Şirketi,

3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildi.

MASAK raporu dosyaya girdi

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda, şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı açıklanamayan nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, yoğun SWIFT hareketleri ile yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şirket sermayeleri ve para hareketleri incelendi

Yapılan incelemelerde, GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin 2024 yılında Berkin Kaya tarafından devralındığı, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete yüz milyonlarca liralık nakit ve havale girişi olduğu belirlendi. Ayrıca 9 Ocak 2025’te 1 milyon dolar tutarında ödeme yapıldığı, şirket sermayesinin Kasım 2024’te 1 milyar TL’ye çıkarıldığı kaydedildi.

Anahat Medya bağlantısı

Dosyada yer alan bilgilere göre, Aralık 2024’te kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, Ocak 2025’te GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 450 milyon TL bedelle devraldığı, sonrasında yüz milyonlarca liralık EFT ve havale işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi. Bu işlemlerin finansmanının yüklü nakit girişleriyle sağlandığı tespit edildi.

“Organize finansal yapı” şüphesi

Soruşturma kapsamında para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi birlikte değerlendirildiğinde, ticari hayatın olağan akışına aykırı işlemler bulunduğu ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.

Okan Karacan da gözaltında

GAİN Medya soruşturması kapsamında bu sabah sunucu Okan Karacan’ın da gözaltına alınmasıyla dosyadaki şüpheli sayısının arttığı öğrenildi. Karacan’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

