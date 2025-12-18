Bir televizyon programıyla tanınan, Acun Ilıcalı ile yaşadığı birliktelik sonrası magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri hâline gelen Şeyma Subaşı, bu kez adının bir uyuşturucu soruşturmasıyla anılmasıyla gündeme geldi. Cumcuma‘nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu tespit edilen bazı isimler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı gözaltına alındı mı?

Şeyma Subaşı’nın adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında geçen isimler arasında yer aldı. Bu durum, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.

Şeyma Subaşı’nın gözaltına alındığına dair resmî makamlar tarafından doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Subaşı’nın, soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirtilen kişiler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Yakalama kararı iddiası

Cumcuma’nın aktardığı bilgilere göre, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü. Ancak bu iddiaya ilişkin henüz yetkili mercilerden resmî bir açıklama yapılmadı.

Operasyonda neler yaşandı?

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’ta toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün adreslerinde bulunamadığı bildirildi.

Şeyma Subaşı kimdir?

Şeyma Subaşı, televizyon dünyasında yer aldığı programlarla tanındı. Acun Ilıcalı ile evliliğiyle popülerliği daha da artan Subaşı, boşanmasının ardından yaşadığı ilişkiler, yurt dışındaki yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

2 Temmuz 1990 doğumlu olan Şeyma Subaşı, 35 yaşında. İstanbul doğumlu olan Subaşı, uzun süredir yurt dışında yaşamını sürdürüyor.