Sadettin Saran, İstanbul’a dönecek

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişlerken, dosyada adı geçen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’la ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Savcılığın ifadeye çağırdığı Saran’ın yurt dışında bulunması nedeniyle sürecin dönüşünün ardından devam edeceği öğrenildi.

Sadettin Saran’ın evinde arama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran’ın İstanbul’daki evinde arama yapıldığı bildirildi. Yetkililer, aramanın soruşturma dosyası çerçevesinde gerçekleştirildiğini, Saran’ın ise yurt dışında olması nedeniyle ifadesinin henüz alınmadığını belirtti.

Özel uçakla dönüş planı

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Sadettin Saran’ın ekibine ulaştığını ve dönüş sürecine ilişkin son bilgileri paylaştı. Mercan, Saran’ın Milano’da bulunduğunu ve özel uçak ayarlanmasının ardından Türkiye’ye döneceğini aktararak, gelişmenin bu gece ya da en geç yarın sabah gerçekleşebileceğini söyledi.

Avukatından yazılı açıklama

Sadettin Saran’ın avukatı ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu da kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Saran’ın Olimpia Milano–Fenerbahçe Beko karşılaşması ve transfer görüşmeleri nedeniyle yurt dışında bulunduğu, adli süreçten haberdar edilmesinin ardından ülkeye dönüş hazırlıklarını başlattığı belirtildi.

Sadettin Saran: Hiçbir şeyden çekinmiyorum

Sadettin Saran, ifadeye çağrılmasının ardından Sözcü’ye yaptığı açıklamada ise, “Yarın sabah Türkiye’ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum” ifadelerini kullandı.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Savcılık kaynakları, ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasının genişletilerek sürdürüldüğünü, dosyada yer alan tüm şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

