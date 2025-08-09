Yunanistan’da ev sahibi olmanın tam zamanı

Eşsiz adaları, tarihi mirası ve yılın büyük bölümünde güneşli havasıyla Yunanistan, yabancı yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Avrupa Birliği üyesi olan ülke, 16 binden fazla kilometrelik kıyı şeridi, 3 bini aşkın güneşli saat sayısı ve güçlü turizm gelirleriyle gayrimenkul sektöründe istikrarlı bir çekim merkezi konumunda. 2024’te 36 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlayan Yunanistan, turizmin ekonomideki payı ve getirdiği yüksek kira potansiyeliyle yatırımcıların radarında.

Yunanistan’da yatırım cazibesi

Geniş kıyı şeridi, ılıman iklimi ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan Yunanistan, turizm gelirlerinin gayrimenkul piyasasına doğrudan yansıdığı ülkelerden biri. 2024 yılında turizmden elde edilen gelir 20,6 milyar euroya ulaşırken, bu tablo özellikle sahil bölgelerindeki lüks villa ve yazlık talebini artırdı.

2025’te öne çıkan piyasa trendleri

Son yıllardaki hızlı yükselişin ardından, 2025’te konut fiyatlarının yıllık %3,2-3,7 aralığında istikrarlı bir seyir izlemesi bekleniyor.

Özellikle sahil şeridinde ve turistik adalarda lüks konut talebi güçlü şekilde devam ediyor.

Mega projeler, şehir merkezlerini modern yaşam alanlarına dönüştürerek yatırım değerini artırıyor.

Bölgelere göre fiyat görünümü

Yunanistan’ın gayrimenkul piyasasında fiyatlar bölgeden bölgeye ciddi farklılıklar gösteriyor. Turistik adalarda ve sahil kasabalarında metrekare fiyatları yüksek seyrederken, iç bölgelerde ve küçük kasabalarda daha uygun seçenekler bulunuyor. Lüks sahil villaları, butik otel yatırımları ve restore edilmiş taş evler özellikle yabancı yatırımcıların ilgi alanında.

Yatırımcılar için fırsatlar

Sahil bölgelerinde yüksek kira getirisi potansiyeli

Turizm odaklı projelerle kısa ve uzun dönem kazanç imkanı

Geleneksel köy evlerinin restorasyonu ve butik konaklama yatırımları

Büyük şehirlerde kentsel dönüşümle artan gayrimenkul değeri

Yunanistan’da ev sahibi olmak için ne yapmak lazım?

Yunanistan’da ev sahibi olmak isteyen yabancı yatırımcılar için en popüler yollardan biri, ülkenin Golden Visa programına uygun bir gayrimenkul satın almaktır. Bu program kapsamında, minimum 400.000 € değerinde bir mülk yatırımı yapan kişiler ve aileleri, Yunanistan’da oturum izni elde edebiliyor.

Paliouri Villaları gibi projeler, hem Golden Visa kriterlerini karşılayan fiyat aralıkları hem de yüksek yatırım potansiyeli ile öne çıkıyor. Villaların fiyatı 650.000 €’dan başlıyor ve bu rakam yalnızca program eşiğini aşmakla kalmıyor, aynı zamanda tek bir villa üzerinden çift Golden Visa alma imkanı sunuyor. Bu özellik, ana sahip ve birinci derece bir aile bireyine ayrı ayrı oturum izni verilmesi anlamına geliyor.

Bu süreçte, Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları gibi yerel ve uluslararası deneyime sahip bir danışmanla çalışmak, hem hukuki hem de idari aşamaları hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamayı kolaylaştırıyor.

