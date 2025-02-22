Maydonoz Döner Kayyum Atandı: 31 İlde Operasyon ve 353 Gözaltı

Maydonoz Döner, FETÖ’ye finansman sağladığı iddiasıyla düzenlenen İstanbul merkezli geniş çaplı operasyonun hedefi oldu. 31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 353 kişi gözaltına alınırken, şirketin tüm yönetimi mahkeme kararıyla kayyum yönetimine devredildi.

Maydonoz Döner Operasyonu: 31 İlde Baskın

Maydonoz Döner, İstanbul merkezli bir operasyon kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla mercek altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, firmanın isim hakkı (franchise) yoluyla örgüte finansman sağladığı ve örgüt üyeleriyle bağlantılı isimlere ticari ortaklık verdiği tespit edildi. Operasyon kapsamında, 31 ilde 353 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şirketin FETÖ ile iltisaklı kişiler arasında 220 milyon liralık finansal işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın 1,5 yıldır devam ettiği ve şirketin yurt dışı bağlantılarının da araştırıldığı öğrenildi.

TMSF Kayyum Atadı, Şirketin Yönetimi Değişti

Operasyonun ardından mahkeme kararıyla Maydonoz Döner şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. TMSF yetkilileri, şirketin ticari faaliyetlerinin aksamaması ve çalışanların mağdur olmaması için operasyonun titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

TMSF’den yapılan açıklamada, “Şirketlerin yönetiminde köklü bir değişiklik yapıldı ancak faaliyetlerine kesintisiz devam etmeleri sağlanıyor.” denildi. Restoran zincirinin franchise sistemiyle çalışan şubelerinin açık kalacağı ancak yönetim sisteminin tamamen değiştirileceği vurgulandı.

Şirket Sahipleri Gözaltında

Soruşturma kapsamında şirketin kurucuları ve yöneticileri Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin gözaltına alındı. Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulurken, şirket içi para transferlerinin detaylı olarak incelendiği aktarıldı.

Yetkililer, firmanın yurt dışı bağlantılarıyla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.

Hükümet ve Kamuoyundan Tepkiler

Operasyon, FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik son yılların en büyük darbelerinden biri olarak nitelendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “FETÖ’nün finansal damarlarını kurutmaya devam edeceğiz” diyerek operasyonların süreceğini belirtti.

Maydonoz Döner markasının geleceği belirsizliğini korurken, kayyum yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.