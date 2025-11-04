Yeni avukatlık ücret tarifesi yayımlandı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte avukatlara verilecek hizmetlerin taban ücretleri artırıldı.

Avukatlık ücret tarifesi yürürlükte

Buna göre, avukatların bürolarında vereceği sözlü danışmanlık hizmetinin ilk saati 4 bin lira olacak. Takip eden her saat için ise 1.800 lira ek ücret alınacak.

Çağrılı danışmanlık ücreti 7 bin TL

Avukatların çağrı üzerine gidilen yerlerde vereceği sözlü danışmanlık hizmetlerinde bir saate kadar ücret 7 bin lira, takip eden her saat için ise 3 bin 500 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto gibi belgelerin hazırlanması için 6 bin lira, kira sözleşmesi gibi belgeler için 8 bin lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi ve vakıf senedi gibi belgeler için ise 32 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Ticari işlerde 21 bin lira ücret

Şirketlerin ana sözleşmeleri, birleşme veya devir işlemleri gibi ticari işlere ilişkin sözleşmelerde avukatlık asgari ücreti 21 bin lira olarak açıklandı.

Vergi komisyonlarında takip edilen işler için 24 bin lira, uluslararası yargı yerlerinde ise duruşmasız işler için 110 bin lira, duruşmalı işler için 200 bin lira ücret ödenecek.

Sözleşmeli avukatlar için en az 33 bin TL maaş

Kamu kurumları ile özel sektörün sözleşmeli avukatlarının aylık ücretleri de artırıldı. Buna göre, sözleşmeli avukatların aylık en az ücreti 33 bin lira olacak.

Mahkemelerde uygulanacak ücretler

Yeni tarifeye göre,

Ceza soruşturma evresi: 11 bin TL

Sulh hukuk davaları: 30 bin TL

Sulh ceza ve infaz hakimlikleri: 18 bin TL

Asliye mahkemeleri: 45 bin TL

Tüketici mahkemeleri: 22 bin 500 TL

Fikri ve sınai haklar mahkemeleri: 55 bin TL

Ağır ceza mahkemeleri: 65 bin TL

Yargıtay’da görülen ilk derece davalarda 65 bin TL, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz duruşmaları için ise 40 bin TL avukatlık ücreti alınacak.

Yüzdelik oranlar da güncellendi

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde konusu para olan işlerde,

İlk 600 bin liralık kısım için yüzde 16,

18 milyon 600 bin liranın üzerindeki işler için yüzde 1 oranında avukatlık ücreti uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte TBB, hem avukatların emeğini korumayı hem de hizmet standartlarını artırmayı hedefliyor.

