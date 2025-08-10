Ünlü avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Türkiye’nin konuştuğu davalarda ismi öne çıkan ünlü avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı. Evinde ve iş yerinde arama yapılan Epözdemir’in dijital materyallerine el konuldu, pasaportuna ise dört ayrı suçlamayla tahdit getirildi.

Rezan Epözdemir’in pasaportuna kısıtlama getirildi

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre Epözdemir; “rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım” suçlamasıyla gözaltına alındı. Ev ve iş yerinde dijital materyallere el konulurken; Londra’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca Epözdemir’in pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit konuldu.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bu sabah evinde gözaltına alındı. Suçlamalar: Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım. Ev ve iş yerinde dijital materyallere el kondu. Londra’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Bir tanık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede; Avukat Rezan Epözdemir ile arası iyi olan bir savcının kendisinden rüşvet talep ettiğini, ödediği bu rüşvet karşılığında dosyasının çözüldüğünü iddia etti.” İfadelerine yer verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın açıklaması

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

