Bilgi Üniversitesi’ne neden kayyum atandı, eğitim devam ediyor mu?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, bağlı bulunduğu Can Holding hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararıyla kayyum heyetine devredildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eğitim ve öğretimin kesintisiz şekilde devam edeceğini duyururken, üniversite yönetimini devralan kayyum heyeti de akademik ve idari kadroların haklarında hiçbir değişiklik olmayacağını açıkladı. Böylece öğrenciler, akademisyenler ve idari personelin haklarının korunacağı, günlük işleyişin eskisi gibi süreceği garanti altına alınmış oldu.

Bilgi Üniversitesi’ne mahkeme kararıyla kayyum atandı

Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan kararla, İstanbul Bilgi Üniversitesi mütevelli heyetinin görevine son verildi ve yerine kayyum atandı. Mahkeme, bu kararı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11. maddesine dayandırdı. Karara göre, üniversitenin bağlı olduğu Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nı yönetmek ve temsil etmek üzere Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Mehmet Çiçek kayyum olarak görevlendirildi.

Eğitim ve haklar korunacak

Kayyum heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin hiçbir şekilde aksamayacağı ve akademik-idari personelin haklarının korunacağı ifade edildi. Ayrıca hocaların, öğrencilerin ve idari çalışanların yükümlülüklerinde de herhangi bir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

Soruşturma Can Holding’e yönelik yürütülüyor

Kayyum atamasının, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding hakkında başlatılan ve şirketlerle birlikte üniversitenin de dahil edildiği adli soruşturma kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Bu gelişme sonrası oluşan kapanma veya eğitimde aksama ihtimaline yönelik endişelere karşı, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitim hayatlarının olumsuz etkilenmeyeceği açıklandı.

YÖK: Eğitim kesintisiz sürecek

YÖK’ün açıklamasında, “Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum yoktur. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir” denildi. Böylece İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde akademik ve idari işleyişin TMSF süreci boyunca da aynı şekilde sürdürüleceği güvence altına alınmış oldu.

