FETÖ’ye darbe üstüne darbe: 20 günde 223 gözaltı

Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Emniyet birimlerinin son 20 gündür yürüttüğü çalışmalarda örgütün mahrem yapılanmalarına ağır darbe vuruldu. Operasyonların bilançosunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Mahrem yapılanmalar hedef alındı

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, yakalanan şüphelilerin FETÖ’nün mahrem yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğü, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içi iletişimi sürdürdüğü ve örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağladığı tespit edildi.

Tutuklama ve adli kontrol kararları

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 223 şüpheliden 87’si tutuklanırken, 50 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

FETÖ’ye 47 ilde eş zamanlı operasyon

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat birimlerinin koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 47 ilde gerçekleştirildi. Çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan isimler de yakalandı.

“Mücadelemiz kararlılıkla sürecek”

Operasyonlara ilişkin değerlendirmesinde Yerlikaya, “Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

